Juan Sebastián “La Brujita” Verón presentó eBro, su equipo de esports

La escena de esports en Argentina sigue dando bombazos. Luego de lo que fue la presentación de Stone Movistar, el equipo del tenista Diego Schwartzman, ahora toca el turno de eBro, el flamante team de Juan Sebastián “La Brujita” Verón, el ex futbolista de la selección argentina y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos. El conjunto comenzará su andar en la edición 2021 de la Liga Master Flow de League of Legends, la cual es organizada por la Liga de Videojuegos Profesional Argentina.

Sin dudas, cada vez son más los deportistas argentinos de renombre que se van sumando a los esports. Durante el 2020, fueron varios los casos que decidieron apostar a la escena, como es el caso de Sergio “El Kun” Agüero con Krü, el ex basquetbolista Fabricio Oberto, quien está al frente de New Indians GG y el “Mago” Guillermo Coria quien lanzó su team New Pampas.

Ahora es el turno de Juan Sebastián Verón, el ex futbolista y actual presidente del club Estudiantes de La Plata, quien comenzará su camino junto a eBro, equipo que hará base en League of Legends. “Para nuestra organización y nuestro equipo de LOL poder competir en una plataforma tan profesional como la LVP es invalorable. La verdad es que se ha puesto súper competitiva, han entrado equipos muy fuertes, con lo cual se espera un nivel de juego muy bueno. Queremos que la LVP sea el destino natural de toda la escena gamer de Argentina y vamos a trabajar fuerte para eso¨, explicó la Brujita.

Juan Sebastián Verón dará sus primeros pasos en los esports con eBro

Además, en el comunicado oficial de presentación del equipo se indicó que la organización basará sus pilares en la formación personal y profesional de sus integrantes, en el sentido de pertenencia, la eficiencia y la performance, la cual es clave en la escena competitiva. Más allá de esot, se indicó que el objetivo del team pasará por hacerse fuerte a lo largo de latinoamérica y que tendrá base en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Quien también se refirió a la llegada del equipo fue Juan Diego García Squetino, Country Manager de la LVP, la división de esports del Grupo Mediapro: “Queremos darle la bienvenida a un nuevo equipo en la escena de los esports en Argentina, que sin dudas será rápidamente reconocido no solo en nuestro país sino también a nivel global. Hoy no solo le damos la bienvenida a una nueva organización en la LVP, sino a una de las figuras deportivas más importantes del mundo”.

Pese a que todavía no se sabe quienes serán los integrantes del equipo ni la camiseta que este usará, si se puede apreciar el fuerte sentido de pertenencia que tendrá hacia su líder, Juan Sebastián Verón. El escudo del equipo cuenta con un león, haciendo una clara referencia al club Estudiantes de La Plata, del cual la brujita es el actual presidente y gran ídolo.

eBro hará base en el juego de Riot, League of Legends

En cuanto al fútbol y ex jugadores de la selección argentina, también se involucró en el mundo de los esports Pablo Aimar, el también ex futbolista de River Plate, entre tantos otros clubes. El “Payasito” participó de una inversión en Wygers, un equipo español fundado en noviembre del 2019. Este busca hacer pie en la escena de Free Fire, el exitoso título mobile de Garena.

Sin dudas, todas estas incursiones dentro de los esports por parte de grandes figuras del deporte argentino suman mucho a la escena, la cual, cada vez más, se encuentra respaldada por una gran cantidad de sponsors y seguidores. Por lo pronto, la Liga Master Flow 2021 de League of Legends tendrá la participación de eBro, la cual generará muchas expectativas.

