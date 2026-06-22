Mercados: los bonos argentinos retoman la senda positiva y el riesgo país se acerca a los 400 puntos básicos

Wall Street sigue pendiente de las negociaciones entre los EEUU e Irán.

Mientras se espera la confirmación de mayores progresos en las conversaciones de paz en Oriente Medio entre los EEUU e Irán, los principales indicadores de Wall Street operan mixtos, muy cerca de sus máximos nominales.

Con dicho escaso impulso como trasfondo, a las 11:40 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocede un leve 0,3%, a 3.280.000 puntos.

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Los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street ceden en su mayoría. Encabeza las pérdidas Banco Supervielle (-4,6%). Asimismo, el ADR de YPF resta 2,3%, para volver a negociarse debajo de los 50 dólares por primera vez desde el 26 de mayo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

El descenso en la cotización de los títulos del sector energía se vincula a una nueva caída en el precio del petróleo en torno al 3 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte opera con una baja de 3,3%, a USD 77,88 en los contratos con entrega en agosto.

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Mejor se se exhibe el panorama para los bonos soberanos argentinos. Las emisiones en dólares -Bonares y Globales- progresan un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cae siete unidades, en los 422 puntos básicos, luego de tocar un mínimo de 419 puntos por la mañana, la cifra más baja desde 27 de abril de 2018.

La mejora en los títulos de la deuda se da después de que el Gobierno autorizó la toma de préstamos internacionales con garantía de organismos multilaterales por hasta USD 5.000 millones, permitiendo prorrogar la jurisdicción a tribunales de Nueva York para controversias legales, sin renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, se produjo tras la aprobación de garantías por parte del BID y el Banco Mundial para afrontar los próximos vencimientos, que en conjunto suman 2.550 millones de dólares.

“La atención de los operadores se mantiene fija en el proceso diplomático de Suiza, el cual sufrió interrupciones y aplazamientos debido a los enfrentamientos armados entre Israel y Hezbolá en el Líbano, evidenciando la fragilidad de los equilibrios en Oriente Medio”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

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“El mercado energético global ha comenzado a asimilar un nuevo escenario de estabilización. El impacto inmediato se ha reflejado en las cotizaciones internacionales del petróleo, abriendo un período de análisis sobre la velocidad y sostenibilidad de la corrección de precios, así como sobre sus consecuencias directas en las economías de América Latina”, sintetizó Alfredo Marentes, analista de Mercados de VT Markets.

“Estimamos que una emisión por USD 3.000 millones despejaría por completo cualquier duda sobre las fuentes de financiamiento para 2027, aunque todavía requeriría algunas compras de dólares utilizando pesos. Frente a vencimientos por USD 23.000 millones, serían necesarios alrededor de USD 15.000 millones adicionales de financiamiento para eliminar por completo la necesidad de comprar dólares al BCRA o en el mercado”, indicó Max Capital.

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“Sin embargo, el gobierno podría preferir esperar a la próxima administración, cuando los spreads podrían comprimirse aún más. Una emisión sería bien recibida por el mercado, al ser vista como un mecanismo para preservar reservas”, añadió Max Capital.

“El frente macroeconómico aportó datos clave para las mesas de dinero. El INDEC informó que la balanza comercial registró en mayo un superávit de USD 3.504 millones, impulsado por un salto del 34,4% en las exportaciones -lideradas por combustibles y energía-. En paralelo, los precios mayoristas (IPIM) confirmaron el sendero de desinflación al marcar una suba del 2,5%, lo que significó una desaceleración de 2,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior y sumó previsibilidad al programa económico”, señaló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“El saldo comercial de bienes fue superavitario en USD 3.504 millones durante mayo, con exportaciones e importaciones que alcanzaron los USD 9.537 millones y USD 6.033 millones, respectivamente. La mejora con respecto al año anterior es notable: el resultado fue USD 2.897 millones mayor que en igual mes de 2025, diferencia que asciende a casi USD 10.000 millones si se compara el acumulado anual -USD 11.783 millones versus USD 1.883 millones en 2025-”, puntualizó Invecq Consultora Económica.

“El año cerraría con un superávit de USD 23.000 millones, una cifra elevada en términos históricos, que le daría aire a la cuenta corriente: su déficit pasaría de -1,1% del PBI en 2025 a -0,5% en 2026″, proyectó el reporte de Invecq.

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