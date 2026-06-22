Economía

¿Fin de la euforia? SpaceX cae por tercera rueda seguida tras anunciar una multimillonaria emisión de bonos

Las acciones de la compañía aeroespacial de Elon Musk restan 9% y resignan la mayor parte del avance que siguió a su espectacular salida a cotización el 12 de junio

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El dueño de SpaceX, Elon Musk, durante el debut de SpaceX en la Bolsa, el 12 de junio último.
El dueño de SpaceX, Elon Musk, durante el debut de SpaceX en la Bolsa, el 12 de junio último.

Pasada la euforia inicial por la salida a cotización de sus acciones el 12 de junio, SpaceX vuelve a caer este lunes, por tercera sesión consecutiva.

Los títulos de la compañía aeroespacial de Elon Musk, considerada ahora la “octava Magnífica” por su meteórico ascenso -que llevó casi de inmediato a la acción a cotizar sobre USD 200 la semana pasada- retroceden ahora un 9%, en los 168 dólares.

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De esta forma, SpaceX devolvió gran parte del beneficio cosechado desde su debut, pues comenzó a operarse en la zona de USD 150, mientras que también se mantiene sobre el precio objetivo inicial de la oferta pública inicial, de 135 dólares.

La tendencia a la baja se ve reforzada después de recortar un 3,6% el jueves -cabe recordar que los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el viernes por el Día de la Emancipación- y una caída del 5% el miércoles. Esta racha de tres días de pérdidas culmina el fuerte repunte que experimentaron las acciones tras su salida a bolsa y su primer día de cotización el 12 de junio.

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“A pesar de la caída, las acciones aún se mantienen un 27% por encima de su precio de salida a Bolsa de 135 dólares. Cabe destacar que las acciones abrieron a 150 dólares en su primera cotización. En un momento dado, durante el ascenso de las acciones hasta alcanzar un máximo de alrededor de USD 225 dólares por acción, SpaceX superó a Amazon e incluso a Microsoft para convertirse en la cuarta empresa pública más valiosa”, puntualizó Yahoo Finance.

Por la mañana SpaceX confirmó a través de un comunicado su primera emisión de bonos. Si bien la compañía no reveló el monto de la emisión, ratificó que “tiene la intención de usar los ingresos netos de la emisión de bonos para liquidar por completo los préstamos pendientes de su línea de crédito puente” y para otros gastos relacionados. Bloomberg informó a finales de la semana pasada que SpaceX estaba preparando una emisión en el rango de los 20.000 millones de dólares.

Aquel préstamo puente en cuestión se obtuvo a principios de este año cuando SpaceX, dirigida por su director ejecutivo Elon Musk, adquirió en febrero la empresa emergente de inteligencia artificial (xAI) del propio Musk.

Según Reuters, Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley proporcionaron la financiación puente y se espera que gestionen la operación.

“Las emisiones de deuda a veces pueden afectar negativamente el precio de las acciones, ya que los inversores se preocupan por los gastos por intereses y las consecuencias negativas de que una empresa necesite financiación adicional. Si bien esta emisión era previsible en cierto modo, podría ser otro motivo para que las acciones caigan”, agregó Yahoo Finance.

¿Más factores bajistas?

Otro factor que se avecina es el vencimiento de los períodos de bloqueo de acciones, lo que podría ejercer una mayor presión a la baja sobre la cotización.

Jeff Jacobson, estratega de 22V Research, declaró a Yahoo Finance que habrá una liberación del 20% de las acciones para los directivos tras el anuncio de resultados de Space a principios o mediados de agosto.

Además, existe la posibilidad de desbloquear el 10% de las acciones si el precio de la acción se sitúa un 30% por encima del precio de la oferta pública, así como otros desbloqueos del 7% previstos para alrededor del 21 de agosto y de nuevo el 10 de septiembre.

Jacobson afirmó que los directivos podrían vender el 44% de las acciones de SpaceX a principios de septiembre, lo que aumentaría la flotación actual en aproximadamente un 900%. La flotación actual de SpaceX ronda el 4,2% tras su salida a Bolsa.

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