Gemu, el youtuber fanático de las consolas y juegos retro en Japón

La historia de Gemu, el youtuber que busca consolas y juegos retro en Japón

Akira Kaneko nació en Perú y su padre es japonés. Hace algunos años se instaló en Japón, en un pueblo a 3 horas de Tokio. En su canal de YouTube Japan Gemu tiene más de 580.000 suscriptores.

“En el apartado de los videojuegos, el retro siempre tiene que estar en una tienda, por lo menos, una hilera, una fila de juegos de Super Nintendo, de GameCube, juegos de Mega Drive tienen que estar en esa tienda, por lo menos para darle un poco de color. Ahora, no es cierto que sea un mercado muy amplio, no es cierto que la mayoría de los japoneses coleccione retro. Más bien, siempre se van a lo actual, pero sí hay un público que es muy fiel a eso, y siempre está deseoso de aumentar la colección”, señala Gemu a Infobae Gaming.

En su canal de YouTube, invita a tener una mirada diferente del entretenimiento en Japón, visitando tiendas en busca de videojuegos retro, figuras u objetos, y experiencias curiosas. Así, es posible recorrer junto al youtuber locales en donde hay góndolas con canastas llenas de consolas y juegos retro, con variadas ediciones y precios extremadamente bajos.

TurboGrafx, conocida en Japón como PC Engine

“La TurboGrafx como se la conoció en otros lugares, así como la Panasonic Q (versión híbrida de GameCube con un reproductor de DVD fabricado por Panasonic en alianza con Nintendo), que es una consola súper cara, que en caja y en buen estado puede llegar hasta los USD 1000, es un santo grial dentro de Japón. Lo he podido ver algunas veces, pero nunca en caja”, señala.

También mencionar otra consola, como la PSX, que nunca salió de Japón. “Y muchos conocen a la PSX como la PlayStation 1, pero en realidad la PSX es una consola totalmente diferente. Claro, puede leer juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2, pero en realidad no solamente hace eso, sino que es uno de los mejores, al menos en aquella época, de lectores de CDs de cualquier marca”, explica.

Gemu menciona además otro clásico, pero en edición limitada. “La compra que más me ha llamado la atención que es esta, una Game Boy Light que es una de las primeras consolas que tuvo esta disponibilidad de retroiluminación en las pantallas, y normalmente están muy caras aquí en Japón, y yo me hice con esta a USD 5 acá”.

La PSX podía leer juegos de PlayStation 1 y 2, y tenía un lector de CDs de todas las marcas

El youtuber señala que sus seguidores le piden que abra una tienda referente a juegos retro o similar. “Algo que me gustaría a largo plazo es intentar que empresas se interesen y puedan organizar torneos o campeonatos dedicados a videojuegos retro , sería genial ver una final del kof98 (The King of Fighters ’98) o el primer Mario Kart, por mencionar algunos”, confiesa.

Además, destaca la importancia en Japón de las ediciones especiales de videojuegos como por ejemplo Dragon Z 2V, para PlayStation 2, que solo tuvo 2.000 unidades. “Se parece mucho al Dragon Ball Z 2, solo que en éste aparece Cooler. Salió esa cantidad de ejemplares en 2004 con la revista V-Jump. Actualmente puede llegar a costar hasta USD200. Este tipo de cosas es el que hace interesante este mercado de segunda mano en Japón ″, expresa.

También en Japón hay baja disponibilidad de la PS5

Si bien Gemu centra sus videos en consolas y juegos retro, hace algunas semanas visitaba Yodobashi Akiba, la tienda de gaming más grande de Japón que cuenta con 8 pisos. Mostraba la disponibilidad de la nueva generación de consolas en el país nipón, demostrando que, hasta en Japón, falta stock.

“La PlayStation 5 acá es furor aunque todavía no se logra encontrar mucho. Creo que nunca había pasado algo parecido referente al ambiente que se vive, gente que está dispuesta a pagar más de 900 dólares solo para tenerla antes y no solo usuarios comunes, sino tiendas establecidas fijándose a ese precio. La regla de oferta y demanda nunca se aplicó tan bien en una consola ”, finaliza.

