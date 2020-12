Quién es la chica que recreó los escenarios de la serie Friends en The Sims 4

Recrean escenarios de la serie Friends en el videojuego - The Sims 4 #gaming

Una creadora de contenido argentina usó el videojuego The Sims 4 para recrear los dos departamentos de la famosa sitcom Friends. Su nombre es Yanina Chiesa y su creación se hizo viral luego de tuitear en su cuenta las fotos de los escenarios de Friends. “30.000 horas después terminé los dos departamentos”, escribió.

Yanina tiene 27 años y también es cantante y profesora de canto, hace imitaciones y transmisiones en Twitch (YaninaKill) en donde canta y juega. Usó el videojuego para crear los departamentos de los personajes de Monica y Rachel, y Chandler y Joey, con lujo de detalles.

El departamento de Mónica y Rachel de Friends, en The Sims 4 (Twitter: @YaninaChiesa)

“Juego Sims desde muy chiquita y unas de mis grandes pasiones es la construcción dentro del juego y dije ´por qué no recrear un escenario famoso´. Soy muy fan de Friends, nivel lo pongo para limpiar la casa, lo pongo para bañarme, antes de irme a dormir, así que me se exactamente cada rinconcito de los departamentos, cada detalle...”, señala a Infobae Gaming.

Para realizar su construcción, buscó en el sitio thesimsresource.com contenido personalizado. “Y busqué Friends, a ver qué onda, y ahí me saltaron un montón de ítems que los podía poner dentro del juego”, agrega. La creadora estuvo “bastantes horas” con los departamentos.

“Ahora que me acuerdo, creándolo, estuve durante toda la tarde, después lo retomé más a la noche y me quedé hasta las 4 o 5 de la mañana... Esto fue a mediados de junio, más o menos. Me acuerdo que le saqué fotos solo para mostrarles a mis amigos”, dice.

Su tweet mostrando el resultado se hizo viral con más de 13.000 retuits y más de 130.000 “me gusta”. La cuenta oficial de Los Sims en España compartió su obra incluyendo un mensaje con el estribillo de “Smelly Cat”, la canción más conocida del personaje de Phoebe, que en un episodio cantan todos juntos, en Central Perk.

El perro de porcelana en el departamento de Joey y Chandler de "Friends", en The Sims 4 (Twitter: @YaninaChiesa)

Yanina compartió también cómo estuvo al tanto de múltiples detalles. En el piso de Mónica y Rachel se encuentra el cuadro sobre la tele o el marco para la mirilla, y en el de Chandler y Joey, por ejemplo, el perro de porcelana. Hasta creó la entrada de Central Perk, la famosa cafetería de Nueva York en donde se reúnen los seis protagonistas de la serie.

“Una de las cosas que más me costó fue encontrar la cortina y el color de las paredes, ese color violeta... No lo encontraba, dentro del juego no está. Y como perfeccionista, me hubiese gustado poner las cortinas adecuadas, pero bueno, con el nivel de detalle que hay, creo que no es súper relevante”, dice. Si bien muchos fans de The Sims le pidieron subirlo a la galería, señala que el problema es que tiene tanto contenido personalizado, que es difícil jugarlo.

Todos los detalles del departamento de Rachel y Mónica de Friends, en The Sims 4 (Twitter: @YaninaChiesa)

The Sims es una serie de videojuegos de simulación social lanzado en el año 2000. Desarrollado por Maxis y distribuido por Electronic Arts para PC, Mac, PlayStation 4 y Xbox One. El simulador de vida y constructor de hogares e historias ha revolucionado el gaming y la cuarta entrega continúa sumando contenido periódicamente.

The Sims 4 fue lanzado hace 3 años para PlayStation 4 y Xbox One. La entrega introdujo mejoras en el modo de construcción, más sencillo y con muchas posibilidades de sumar detalles. La versión para consolas desarrollada por Blind Squirrel Games es casi igual a la original, excepto por la opción de compartir y descargar contenido a través de la biblioteca del juego.

