The Last of Us 2 lanzó un nuevo tráiler basado la historia de Abby

El nuevo tráiler enfoca la historia emocional de Abby

Uno de los videojuegos más exitosos del 2020, The Last of Us 2, comienza a encarar sus últimos días del año que lo llevarán a los The Game Awards, evento donde está nominado en 10 categorías, entre la que se encuentra la de Juego del Año (GOTY). En este contexto, el título de Naughty Dog decidió lanzar un nuevo tráiler centrado en la historia de Abby, una de las protagonistas de la trama postapocalíptica.

Pese a haber sido lanzado a mediados de año, precisamente en junio, The Last of Us 2 continúa sacándole suspiros a sus fans. El nuevo tráiler del juego permite hacer foco en el personaje de Abby, el cual tanto dio que hablar a la comunidad de usuarios durante el año, dado que no se esperaban que esta tenga tanta injerencia en el título.

Cabe recordar que este personaje, que también supo tener una breve participación en el primer capítulo de la saga, comienza como una especie de villana en el camino de los protagonistas, Joel y Ellie, y luego va tomando otro tipo de rol a medida que la historia avanza.

Abby también tuvo su participación en el primer capítulo de la franquicia

Tal vez, teniendo en cuenta su repercusión y lugar dentro de la franquicia, Naughty Dog y PlayStation decidieron lanzar un tráiler basado en su historia, el cual permite verla en diferentes situaciones. Cabe destacar que este puede presentar spoilers para los jugadores que iniciaron el juego recientemente o para quienes no lo hayan jugado.

No obstante, este tráiler también puede tener como función celebrar las 10 nominaciones que recibió TLOU 2 en los The Games Awards 2020, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos. Entre estas se encuentra la de juego del año, donde deberá medirse frente a Hades, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake, DOOM Eternal y Animal Crossing: New Horizons.

Más allá de esta nominación al premio mayor, The Last of Us 2 también competirá para llevarse las siguientes categorías: Mejor Dirección, Mejor Narrativa, Mejor Dirección Artística, Mejor Actuación, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, y Mejor Juego de Aventura / Acción.

Por el momento, Naughty Dog, la productora del título, descarta la posibilidad de realizar una tercera entrega

Cabe destacar que en la de mejor actuación se nominó tanto a Ashley Johnson por su papel como Ellie como Laura Bailley, quien es la responsable de interpretar a Abby. Este, sin dudas, será un combate duro para los fans, quienes seguramente tengan en una u otra a su personaje preferido de la segunda entra de la franquicia.

Para quien aún no haya disfrutado de una de las mejores producciones del año, debe saber que el título invita al jugador a moverse en el pequeño y destruido pueblo de Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, tiempo después de lo que fue la primera entrega y 25 años posterior al inicio de la pandemia que provocó la mutación de los humanos en caníbales. En este contexto, volverán a aparecer Joel y Ellie, quienes buscarán encontrar la normalidad en un mundo utópico en el cual lucharán por sobrevivir.

Habrá que ver que sucede con la franquicia una vez terminada el año, dado que los fans, claramente, esperan que se complete la trilogía con un tercer capítulo. Sin embargo, desde Naughty Dog se encargaron de aclarar que por el momento esto no está en los planes, ya que no hay una “razón emocional” para volver a pisar este mundo. No obstante, las ventas y presiones pueden cambiar este rumbo, algo que no sería nada ilógico.

The Last of Us 2, el gran candidato a juego del año en los The Game Awards 2020, puede encontrarse de manera exclusiva en PlayStation 4.

