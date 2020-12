Among Us presentará su nuevo mapa en The Game Awards 2020

El nuevo mapa se llamará AirShip

El conductor y productor de los The Game Awards, la entrega de premios más importante de la industria de los videojuegos, Geoff Keighley, confirmó a través de su cuenta de Twitter que Among Us, título nominado a mejor juego móvil y multijugador, presentará un nuevo mapa durante el evento. Según lo que se sabe hasta el momento por la información brindada por la desarolladora del juego, InnerSloth, este se llamará AirShip y, por lo que se supone, tendrá un tamaño mucho más grande que Polus.

Sin dudas, la gran sorpresa de este 2020 en el mundo de los videojuegos fue Among Us. El título desarrollado por InnerSloth lanzado en 2018 consiguió posicionarse bajo el foco en un año loco, donde encontró su oportunidad para posicionarse como uno de los preferidos por los streamers más famosos de Twitch, algo que le permitió ganarles la pulseada a grandes producciones como Fall Guys.

El título tendrá la oportunidad de coronar el año con premios, ya que fue nominado a mejor videojuego móvil y mejor mutijugador en los The Game Awards, categorías en las que tiene duros rivales como Call of Duty: Mobile y Animal Crossing: New Horizons. No obstante, Among Us, gane o no, será una de las figuras de la noche, ya que presentará su nuevo mapa: AirShip.

El título también lanzará una actualización que permitirá partidas de hasta 15 jugadores

Hace unas semanas, desde el estudio presentaron una imagen a modo de teaser del nuevo mapa. Este da a entender que se trata de una nave que se encuentra en el cielo, cruzando las nubes. En el adelanto solo se puede observar la cabina de tripulación y a dos personajes en ella.

Pese a que todavía no se sabe mucho del mapa más que su nombre y la imagen, se especula que este será de un tamaño mayor a los que se encuentran disponibles hasta el momento. Esto tendría como fin aprovechar todas las nuevas características que incorporará la próxima actualización, la cual llegará el mismo día. Esta, entre otras cosas, permitirá que haya hasta 15 jugadores en una partida, superando así el actual cupo de 10.

A su vez, la actualización también se encargará de dar roles a los jugadores y, como se esperaba, nuevas skins y cosméticos con el fin de que los usuarios hagan transacciones ingame. Además, desde la desarrolladora apuntaron a que la interacción entre los tripulantes e impostores no será tan sencilla, ya que aparecerán escollos para superar este problema.

El nuevo mapa de Among Us se presentará el 10 de diciembre durante los The Game Awards

Mas allá de todas estas novedades y correcciones que incorporará el juego, desde InnerSloth apuntan a continuar mejorando en las próximas semanas. Según informó la desarrolladora, entre sus objetivos se encuentra la idea de sumar cuentas de usuario, algo que seguramente de un sentido de pertenencia más fuerte al jugador. Además, también planean expandir su alcance agregando idiomas como el francés, ruso, japonés y coreano.

No caben dudas que los The Game Awards 2020 pueden significar un punto de inflexión para el título de InnerSloth. Concluir un sorpresivo y exitoso año con un premio sería ponerle la frutilla al postre a un 2020 de ensueño para una desarrolladora indie que no se esperaba semejante éxito y revolución en plataformas como Twitch. A su vez, podría darle más contexto al futuro del juego, el cual promete continuar incorporando contenido con el fin de mantener cerca a sus usuarios.

Among Us se encuentra disponible de forma gratuita en las tiendas de Android y iOS. En PC, puede encontrarse en la plataforma de Steam, a un módico precio de $68 pesos argentinos.

