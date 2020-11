Se anunció “Project 007”, el regreso del agente James Bond a los videojuegos

Adelanto de Project 007, el nuevo videojuego de James Bond

James Bond ha sido una saga prolífica no sólo en el cine, sino también en el mundo de los videojuegos. Con más de treinta títulos en su historia desde la salida de “Shaken but Not Stirred” (“Agitado, no revuelto”) en ZX Spectrum, han existido numerosas misiones para uno de los agentes secretos más conocidos de la ficción. Aunque las calidades de estos títulos han sido muy dispares, puede encontrarse al menos una joya entre ellos: GoldenEye 007 de la consola Nintendo 64.

Desarrollado por la compañía Rare y distribuido por Nintendo, GoldenEye 007 es considerado el mejor videojuego basado en la franquicia , gracias a sus divertidas misiones y por implementar elementos de sigilo en un juego en primera persona, algo novedoso en su época. También su modo multijugador a pantalla dividida fue muy aclamado, debido a sus importantes opciones de personalización de las partidas.

Sin embargo, desde el lanzamiento de GoldenEye 007 han pasado veintitrés años, y otros ocho desde la salida del último título en una consola de sobremesa (007 Legends). Más allá de algún contenido descargable en específico, como los diez vehículos exclusivos de la franquicia en Forza Horizon 4, no han salido nuevas entregas en PlayStation 4 y Xbox One. Afortunadamente, esto está por cambiar en los próximos años.

"Project 007" es el título tentativo del próximo videojuego de James Bond

IO Interactive es un estudio conocido por haber creado la saga Hitman, famosa serie de videojuegos de acción y sigilo con el Agente 47 como protagonista. El pasado jueves 19 de noviembre la desarrolladora anunció estar trabajando en un nuevo título de la franquicia James Bond, apodado como “Project 007”.

Por el momento, sólo se conocen pocos detalles generales de este proyecto. El mismo consistirá en una historia original , no basada particularmente en ninguna de las películas o actores que han encarnado al agente. Por otro lado, será “la primera historia de origen de James Bond” , por lo que probablemente se aproveche a utilizar un enfoque no explorado en este universo.

En el sitio oficial puede leerse cómo el equipo desarrollador está reclutando individuos alrededor del mundo para sumarse a este proyecto. Desde animadores y programadores, hasta directores de jugabilidad son solicitados. Considerando esta búsqueda, lo más probable es que “Project 007” esté en sus primeras fases de pre-desarrollo y planeamiento. Esto quiere decir que el título está lejos de poder ser mostrado al público, por lo cual su lanzamiento posiblemente esté a varios años de distancia.

De todas formas, el anuncio es sumamente prometedor teniendo en cuenta el historial de IO Interactive. Aunque no todas sus entregas sobre el Agente 47 comparten bondades y fortalezas, se puede afirmar que tanto Hitman (el “reinicio” de la saga del 2016) y Hitman 2, lanzando en 2018, son dos de los máximos exponentes de la franquicia y también de su género.

HITMAN 3

Presentando escenarios gigantes con cientos de personajes en pantalla, estos títulos invitan a la imaginación y a la creatividad. En cada uno de ellos, el jugador deberá utilizar una variada gama de herramientas, recursos, técnicas y disfraces para poder eliminar a sus objetivos sin levantar la menor sospecha. La posibilidad de completar misiones de múltiples maneras diferentes es uno de los grandes atractivos. Sin dudas, un videojuego basado en el legendario agente 007 con todas estas características tendría un enorme potencial.

Para concluir, los fanáticos y seguidores de IO Interactive tienen otro título con el cual entusiasmarse mientras esperan “Project 007″: Hitman 3. Esta tercera parte será el cierre de la trilogía comenzada hace cuatro años y promete ser un broche de oro con los contratos más importante del Agente 47.

Hitman 3 estará disponible para su compra el 20 de enero de 2021. Saldrá al mercado para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Xbox One, Google Stadia y PC. Además, estará disponible en Nintendo Switch mediante la tecnología de “cloud streaming”, en una fecha a confirmar.

