Todo lo que tenés que saber sobre “Devil May Cry 5: Special Edition”, cacerías de demonios en la nueva generación

Tráiler de Devil May Cry 5: Special Edition

Lanzada originalmente el 8 de marzo de 2019, la quinta entrega de la franquicia Devil May Cry obtendrá una versión especial con importantes agregados extra. El lanzar dos ediciones del mismo videojuego es una práctica habitual en la saga, originada en Devil May Cry 3, y también continuada en la cuarta entrega.

Para el público que no haya jugado a la versión original o a cualquiera de los títulos anteriores, Devil May Cry es una de las franquicias de acción más populares y exitosas en el mercado. Desarrollada por Capcom, dicha serie pone al jugador en la piel de Dante, un cazador de demonios, equipado con un armamento variado y sumamente destructivo. Algunas de las mejores armas en un juego de acción se pueden encontrar en estos videojuegos, como la endemoniada guitarra Nevan o el “portafolio” de Pandora.

La quinta entrega es considerada una de las mejores, tanto por el público como por los críticos. Contiene tres personajes jugables muy distintos entre sí, con sus propias particularidades, y un diseño de enfrentamientos contra criaturas y jefes de nivel extremadamente divertidos.

Devil May Cry 5

Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta nueva “Edición Especial”? En primera instancia, la misma integrará a un nuevo personaje controlable: Vergil . El hermano y principal antagonista de Dante será completamente jugable en todas las misiones de la versión original. No tendrá una trama específica, peleará con exactamente los mismos enemigos que el resto de los personajes, pero lo hará con sus propias armas y habilidades. Además, Vergil tendrá dos cinemáticas únicas, al empezar y terminar el título.

En cuanto a modos de juego, esta edición obtendrá dos adicionales. El primero se llama “Modo Turbo” y hace honor a su nombre: toda la acción transcurrirá un 20% más rápido . Devil May Cry ya es una franquicia de combates veloces y frenéticos, pero busca redoblar la apuesta con esta opción.

El segundo de los modos se denomina “Legendary Dark Knight” (“Caballero Oscuro Legendario”). Se trata de arrojar al jugador contra decenas y decenas de enemigos al mismo tiempo, en los mismos escenarios de la campaña. Es una excelente opción a tener en cuenta para quienes ya hayan dominado el juego base y quieran tener un nuevo desafío. Tanto esta modalidad como la anterior ya han sido presentadas en la franquicia (en la “Edición Especial” de Devil May Cry 4). Sin embargo, gracias a la tecnología de las nuevas consolas se sentirán como nunca antes.

Además del personaje y los modos descriptos, esta versión contará con diferentes opciones de resolución y aspectos visuales . Habrá modos que permitan la tecnología Ray Tracing (relacionada con luces, sombras y reflejos) en resoluciones 4K (a 30 cuadros por segundo) y a 1080p (esta a 60). Desactivando Ray Tracing, se podrá correr el juego en resolución 4K a 60 FPS y también utilizar un modo especial de “hasta 120 FPS”.

Hacen falta realizar unas aclaraciones pertinentes sobre estas mejoras visuales: el último modo descripto no permitirá jugar en Turbo ni tampoco en la dificultad con múltiples enemigos. Por otra parte, Capcom ha confirmado que la versión de Xbox Series S no obtendrá ninguna opción de Ray Tracing . Esto se debe a “las propias capacidades de la consola”, de menor poderío que el resto de las consolas. Por su parte, la tecnología Ray Tracing solo estará disponible desde el día de lanzamiento en PlayStation 5. Para Xbox Series X habrá que esperar un parche .

Como últimas novedades, se puede comentar que las versiones de estas tres consolas sacarán provecho a sus discos SSD (la unidad de almacenamiento). Gracias a este tipo de unidad, los tiempos de carga serán mucho más veloces que en la edición original, con duraciones de pocos segundos. En otra cuestión, PlayStation 5 utilizará las bondades del DualSense para ofrecer una experiencia más inmersiva, gracias a su funcionalidad háptica.

Con respecto a todas las mejoras desarrolladas en este artículo, es importante saber que esta nueva edición de Devil May Cry 5 será exclusiva de las consolas de nueva generación. No habrá “Special Edition” para PlayStation 4, Xbox One ni PC . El único agregado que tendrán las versiones de estas plataformas es la opción de comprar a Vergil, en forma de contenido descargable a 5 dólares.

Finalizando, Devil May Cry 5: Special Edition ya se encuentra disponible para Xbox Series S y Series X a un precio de $2749,00 (más impuestos) en la tienda argentina de Microsoft. La versión de PlayStation 5 estará disponible con el lanzamiento de la consola, a un costo de 40 dólares (sin contar impuestos).