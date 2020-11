Facundo Calabró, CEO de Isurus Gaming: “Hace tiempo comenzamos un plan de expansión de toda la empresa a Norteamérica”

Isurus sigue demostrando con creces por qué es una de las mejores organizaciones de esports de todo el continente y luego de la presentación de Isurus Upcoming anunció un secreto a voces: el club se expande hacia Estados Unidos y Canadá. Este movimiento promete ser un paso gigante para el Tiburón y también para toda la región en materia de deportes electrónicos. Desde Infobae Gaming dialogamos con Facundo “Kala” Calabró, CEO de la institución, quien explicó en detalle de qué trata este nuevo paso que dará el Tiburón: "Hace tiempo comenzamos un plan de expansión de toda la empresa a Norteamérica.

La parte de entretenimiento de esports a nivel negocio es mucho más fuerte en regiones como EE:UU y Europa. Es algo que va paso a paso ; lo comenzamos el año pasado, lo seguimos este año y la idea es hacer un landing el año que viene durante el segundo semestre. Significa que expandiríamos el método el negocio de Isurus, no solo la parte deportiva, sino también el área de producción y comunicacional”.

- ¿Y esta expansión cómo influye en el área deportiva?

- La idea es hacer el paso a paso. Primero la parte corporativa y luego lo deportivo cuando estemos asentados. Uno de los planes podría ser entrar en esports que son fuertes en esa región, como Rocket League. No podemos hacer todo de un día para el otro, lo principal es hacer la expansión de la empresa para estar asentados en un lugar que tiene muchos recursos, y con el nivel de producción y calidad profesional que tenemos accionar de la mejor forma y poder acompañarlo con la parte competitiva.

Rocket League es un videojuego de automóviles desarrollado por el estudio Psyonix lanzado en 2017. Las partidas son similares a juegos de fútbol, pero con autos, y con el correr de los años se ha popularizado. El boom llegó pocos meses atrás, cuando se convirtió en Free to Play. Además tiene el plus de que es crossplay, es decir que se puede jugar en consolas cruzadas. Se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

- ¿Qué recibimiento tuvieron por parte de la escena tras el anuncio?

- Creo que muchas empresas y parte de business de Latam esperaban que Isurus se expanda. Nosotros habíamos comentado algunas veces que nuestro plan era ir a otras regiones. Es algo muy fuerte porque es el primer caso de un equipo que se crea acá y se expande a uno de los mayores focos económicos del mundo como lo es Norteamérica . Siento que ha sido una comunicación muy fuerte para todos y ha sido muy bien recibida. Esperamos poder accionar de mejor forma en esta nueva región. Marcar el camino es un factor que nos distingue siempre. Esto es otra parte más de eso.

Isurus es el equipo que más éxitos ha cosechado en la historia de los esports en Argentina. Actualmente cuenta con tres escuadras de League of Legends (una principal, una femenina y una academia), un roster de Counter Strike Global Offensive y uno de Rainbow Six. Fue multicampeón en diferentes disciplinas, y ha participado en varios de los certámenes más importantes del planeta. Entre sus redes sociales suma más de 315.000 seguidores.

- Comenzaron en 2011 en Argentina pero luego se expandieron a Chile, luego Brasil, México y ahora están por dar otro gran salto. ¿Cómo se hace para llegar a tanta gente de diferentes partes?

- Comunicacionalmente tenemos un trabajo muy importante en las regiones en las que queremos participar. Si vamos a las estadísticas Isurus es uno de los equipos que más se nombra en la media de Estados Unidos, Brasil y España. Eso sorprende porque somos latinoamericanos. La marca se ha internacionalizado años atrás, y lo hizo en la parte deportiva, porque somos el único equipo que ha competido en todos los torneos tier 1 de los dos juegos mas populares, y también por el trabajo comunicacional que hemos hecho en regiones como Brasil, Chile o México. Y justamente la pata para poder ser fuertes ahí es trabajar el lado competitivo con el acompañamiento de los profesionales de la comunicación que tenemos hoy en día, y todas las campañas que hacemos. Es muy importante para que ese tipo de proyectos puedan ser bien recibidos y que estemos en foco de esas regiones tan grandes.

Isurus también anunció que su equipo de CS:GO tendrá una nueva gaming house en San Pablo. El roster está instalado en Brasil hace más de dos años, y han sido protagonistas en diferentes torneos locales e internacionales. Entre los más destacados se encuentra la participación a la ESL Pro League, y actualmente luchan por un cupo en la BLAST Premier. La residencia contará con múltiples habitaciones, un living, un gaming room con sala de análisis, un sauna, pileta y hasta una cancha de fútbol en la terraza.

“La inversión que estamos haciendo para CS:GO en Brasil es una de las más grandes que hemos hecho hasta el día de hoy, y acompaña lo que venimos trabajando, tanto en el ámbito competitivo como profesional. Nos hace ver como un club muy fuerte en aquel país; no hay muchos que tengan la infraestructura nuestra. El mercado es muchísimo más grande y es un punto de importancia que le damos a lo que estamos construyendo acá. Es una de las patas fundamentales para el desarrollo y la mejoría de nuestros atletas. También acompaña a todo el contenido y demás que vamos a poder generar en la casa”, comentó Kala.

La escuadra de Rainbow Six del Tiburón también se encuentra en Brasil, pero la particularidad es que todos los integrantes son de aquel país. Si bien aún no tienen una GH, se espera que pronto puedan tener su espacio: “Estamos en tratativas para poder crear una casa para ellos. Representa uno de nuestros mayores futuros como equipo de esports".

Los anuncios los realizaron a través de Isurus Upcoming, un evento virtual que tuvo más de 4000 espectadores en vivo, y que contó con Facundo Calabro y Juan Cyterszpiler (director deportivo) como conductores. “Quiero resaltar que todo fue hecho 100% por nosotros, desde la parte musical hasta la puesta en escena, 3D, efectos, la grabación, producción y post producción. Isurus Studio es una parte fundamental de la compañía. Es la forma de poder hacer llegar nuevas empresa al mercado, construyendo estrategias para poder instalarlas en lo que es el rubro de esports/gaming comunicacionalmente. Es una de nuestras principales fuentes de unidades de negocio el día de hoy. Es super importante. Todo lo que es la parte de Isurus Music nace como unidad de negocios dentro del grupo. Creemos que podemos crear algo novedoso y un nuevo estilo en la industria de la música". resaltó el CEO.