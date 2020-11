Análisis de “YesterMorrow”: Una experiencia de viajes en el tiempo y otros recursos conocidos

El estudio BitMap Galaxy (Little Galaxy, Saving Joule) lanzó hace pocos días su nuevo videojuego. YesterMorrow es un título de plataformas que cuenta la historia de Yui, una muchacha que será la encargada de salvar a su familia y todo su pueblo luego del ataque de criaturas siniestras que dominan el territorio . El juego está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Luego de conocer un poco el contexto de la aventura y presenciar la invasión de estos enemigos hechos de sombras, YesterMorrow presenta a la versión adolescente de la protagonista y la envía en un viaje para prevenir la tragedia. A lo largo de los diferentes escenarios, Yui encontrará altares donde podrá viajar en el tiempo y alternar entre dos líneas de tiempo .

La mecánica suena prometedora, pero su ejecución es bastante plana. La única manera de viajar en el tiempo es en estas locaciones específicas, principalmente para superar alguna sección que presenta un bloqueo o un camino destruido. Al viajar en el tiempo, Yui pasa de ser adolescente a niña y viceversa, lo que modifica levemente el alcance de sus saltos . Este aspecto se podría haber desarrollado un poco más, pero se queda en la premisa y no explora demasiado sus posibilidades.

YesterMorrow cuenta la historia de Yui, una muchacha que deberá viajar en el tiempo para salvar a su pueblo de las sombras

A lo largo de la trama, Yui va aprendiendo diferentes habilidades relacionadas con la luz, para derrotar enemigos, o el movimiento, para llegar a lugares nuevos. Lamentablemente, ninguna de estas habilidades resulta demasiado novedosa u original. Doble salto, una barrida o una bomba de luz son elementos comunes a otros títulos plataformeros que los aplican casi de la misma manera . El gran diferencial de YesterMorrow debería estar en esos viajes temporales, pero es una oportunidad desaprovechada.

La historia, por su lado, es más que interesante. El padre de la protagonista pertenece a un grupo de personajes conocido como los Guardianes del Tiempo y desaparece al principio de la historia, intentando proteger a su familia. A medida que se avanza en la trama, se van conociendo secretos de estos personajes que ayudarán a resolver el misterio. Por otro lado, viajar en el tiempo permite ver diferentes pueblos que fueron afectados al igual que el de Yui, para conocer más sobre el mundo en el que se desarrolla toda la acción .

El apartado visual de YesterMorrow también es impecable . El pixelart hace maravillas para mostrar las dos caras de escenarios que alguna vez fueron coloridos y llenos de vida, pero que en el presente de Yui están destrozados y bajo el poder de las sombras. Los diseños de los enemigos son bastante genéricos, pero con la vuelta de tuerca que ofrecen las sombras y la manera de eliminarlas, también suma algunos puntos.

YesterMorrow es una aventura de plataformas, aventuras y viajes en el tiempo

Salvo por algunas batallas con jefes, más que nada cerca del final, la dificultad del título es justa. No propone un gran desafío más allá de conocer todas las habilidades y saber cuándo usarlas. Para aquellos jugadores con ganas de un poco más, todos los niveles cuentan con distintas pruebas para exprimir al máximo los poderes de Yui. También hay secretos que contienen información sobre el mundo en el que se desarrolla la historia y los personajes que lo habitan o habitaron . Por otro lado, también hay perros, gatos y otros animales escondidos en los distintos niveles esperando ser acariciados, algo que se está convirtiendo en requisito en el mundo gamer y que, en este caso, invitan a hacer saltos difíciles o explorar caminos poco comunes.

La versión que nos acercó el estudio es de PC y funciona de maravillas, sin problemas gráficos ni de rendimiento gracias a los componentes brindados por ASUS. Sin embargo, las versiones de consolas parecen no estar del todo optimizadas y esperan una actualización para corregir algunos errores que arruinan la experiencia y afectan de sobremanera a la jugabilidad.

YesterMorrow es el nuevo videojuego de Bitmap Galaxy

La experiencia que ofrece YesterMorrow, lamentablemente, no tiene demasiada novedad. No es culpa del juego en sí, sino que el mercado ya tiene una gran cantidad de alternativas a la hora de presentar videojuegos de plataformas con acertijos y pixelart . El terreno indie es muy exigente y, aparte de todas las dificultades que debe atravesar un estudio para publicar su juego, debe tener un elemento o un apartado original que lo diferencie de los demás y lo ponga en otro nivel para llamar la atención. Así y todo, YesterMorrow es una opción más que aceptable, tanto para aquellos que ya se dieron vuelta todos los plataformeros más conocidos, como para los que no tienen demasiado conocimiento del género .

Desarrolla: Bitmap Galaxy

Distribuye: Blowfish Studios

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2020

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac

Versión analizada: PC

Puntaje: 6.5

