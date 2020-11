Se presentó el nuevo trailer de Ruined King, el primer videojuego de League of Legends en llegar a consolas

El Rey Desterrado será uno de los ejes de la historia

Hace poco más de un año, durante la entrega de premios The Game Awards, los fans de League of Legends pudieron observar las primeras imágenes de Ruined King, el primer título que publicará la división Riot Forge con el fin de ampliar el universo de la ip. Hasta el momento, toda la información de este se había guardado bajo llave, generando muchas expectativas entre los usuarios. No obstante, la espera terminó ayer, cuando en el marco de los Worlds 2020 se presentó un nuevo trailer de este RPG por turnos que será para un solo jugador y llegará a principios de 2021.

Este nuevo corto cinemático lanzado durante el Worlds 2020 sirve para dar contexto a los usuarios y demostrar un poco de la acción que tendrá el juego. A su vez, presenta a los protagonistas, quienes serán Illaoi, Miss Fortune, Ahri, Yasuo, Braum y Pyke, conocidos campeones de la franquicia. Con buen ritmo y en sintonía con la música, este adelanto permite continuar generando expectativas y preparar a los jugadores a la espera de un gameplay.

El esperado arribo de Ruined King buscará revolucionar la franquicia, entregando un RPG de mundo abierto en el que se deberá formar el grupo de héroes para así ir avanzando en su historia, la cual auspicia con ser muy profunda. A su vez, el título, que fue desarrollado por Airship Syndicate, quienes están detrás de juegos como Darksiders Genesis y Battle Chasers: Nightwar, será para un solo un jugador, algo totalmente nuevo para los jugadores de LoL.

La ciudad de Aguas Estancadas será uno de los escenarios que ofrecerá Ruined King

La trama del título se desarrollará en dos regiones de Runaterra: Aguas Estancadas e Islas de Sombra. La primera es una ciudad portuaria donde los negocios ilícitos están a la orden del día, dados que en ella se encuentran los mejores contrabandistas del mundo, cazadores de bestias marinas y peligrosas bandas. La segunda, en cambio, invita al usuario a vivir un entorno más misterioso, dado que son tierras malditas por la Niebla Negra. Esta cubre todo el archipiélago del lugar y tiene la capacidad de corromper a quien la toca.

Más allá de esto, Los usuarios se encontrarán con muchas respuestas de la lore, como por ejemplo, el paradero del Rey Arruinado, quien es el encargado de cerrar el nuevo adelanto. Sin dudas, Ruined King promete ampliar la experiencia de los jugadores a gran escala y permitirá conocer un poco más de los recovecos del universos de League of Legends.

Leanne Lombe, directora de Riot Forge en Riot Games, expresó lo que significará este nuevo juego de la franquicia: “Ruined King es un estupenda manera de expandir el mundo de Runaterra, tanto para los jugadores nuevos como para los más fieles de League of Legends”. Además, indicó que el videojuego será el primero en ser para un solo jugador y para consola y PC. Para concluir, Lombe explicó que están buscando que los usuarios se adentren en la historia y en los campeones, a quienes disfrutaron “a lo largo de los años”.

El título permitirá al usuario armar un grupo de héroes para avanzar en la historia

Ruined King, sin dudas, aterrizará en el mercado para cambiar las perspectivas de la IP en muchos aspectos. Este será el primer juego de League of Legends que estará disponible en consolas, algo que supone ampliar el alcance y la base de usuarios. Pese a no tener aún una fecha de lanzamiento confirmada, se indicó que llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y al Epic Games Store a principios de 2021. No obstante, también se aclaró que en algún momento llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

