La final de Worlds 2020: el evento de esports más esperado de todo el mundo

Hay eventos deportivos que rompen una barrera y son esperados por fanáticos y curiosos, por propios y extraños, por amantes de la disciplina y por personas que nunca se interesaron. Las finales de los Juegos Olímpicos, de la NBA, el SuperBowl o el Mundial de fútbol son los ejemplos más claros, pero en los últimos años surgió un nuevo espectáculo que promete no quedarse atrás: la definición de Worlds, el Mundial de League of Legends. La final reúne a los dos mejores equipos de todo el planeta, y antes de medirse en busca del título , son presentados mediante un show de apertura que edición tras edición se renueva y reinventa.

Este sábado a las 7:00 AM se disputará una nueva final del mundo de League of Legends, que dará cierre a la décima edición del campeonato mundial, que este año se celebra en Shanghai, China. El local Sunning y DAMWON de Corea del Sur definirán al campeón de Worlds en un evento que promete ser el más importante del año en materia de deportes. Se llevará a cabo en un estadio de fútbol y habrá más de 6.000 espectadores en el lugar. Se espera un récord de audiencia a través de streaming, y no es para menos. La final del 2019 entre G2 y FunPlus Phoenix fue vista por ¡21.8 millones de espectadores únicos!

Final de Worlds 2020 - League of Legends

DAMWON es el gran candidato a quedarse con el título. Se consagró campeón de la LCK (la primera división de Corea del Sur) y durante todo el torneo se mostró como un equipo sólido que puede aplastar a sus rivales. Solo cayó en dos partidas y buscará devolverle la gloria a su región.

Avanzó como primero del Grupo B con cinco victorias y tan solo una derrota, y en cuartos de final debió enfrentarse a DragonX, a quien había vencido en la final de la LCK. Parecía un duro rival, pero los campeones se impusieron 3-0 sin complicaciones.

En semifinales se midieron con un candidato a ganar Worlds: G2, el campeón de la LEC de Europa, y finalista del último mundial. DAMWON stompeó en el primer juego y su rival hizo lo propio en el segundo. Sin embargo volvieron a su nivel en el tercero y el cuarto fue una victoria categórica por parte del conjunto Coreano, que destruyó el nexo en 19 minutos, y se convirtió en el triunfo más rápido en la historia de la competencia.





Si bien Sunning corre desde atrás, hizo sus méritos para estar en la final y tiene un historial favorable: eliminó al otro gran candidato. Finalizó tercero en la LPL de China y luego se coronó en la Regional Finals para clasificarse a Worlds. En el Mundial integró el Grupo A, y si bien igualó con G2 en puntos, lo superó en el desempate y pasó en primer lugar. Y a en la fase de eliminatorias le tocó demostrar que era el mejor equipo de China, porque en cuartos se midió ante JD Gaming (2do de la LPL) y en semis se enfrentó a Top Esports , (campeón de la LPL y el gran candidato a ganar Worlds).

A diferencia de DAMWON, las series de Sunning fueron más parejas, y sus victorias fueron muy trabajadas. Los cuartos de final comenzaron con una derrota ante JD, pero gracias al trabajo de todo el equipo pudieron revertirlo y vencer 3-1.

En semifinales nadie apostaba por ellos, pero lograron quedarse con la primera partida. Si bien Top Esports despertó e igualó el marcador en la segunda, volvieron a imponerse en la tercera y cuarta para clasificarse a la gran final.

Worlds 2020 vuelve a reflejar la supremacía de los equipos de Asia en el League of Legends. Desde la segunda edición en 2012 cada campeón provenía de dicho continente, y si bien Europa llegó a las últimas dos finales, cayó 0-3 en ambas. Corea del Sur dominó desde 2013 a 2017, pero China le quitó el título en 2017 y lo retuvo en 2018. Ahora tendremos un cruce entre las dos regiones más fuertes del planeta, para definir cuál se queda con el Mundial.

Debido al COVID-19 todos los eventos deportivos se celebran sin la presencia de público en 2020, pero Worlds será la excepción. Es la décima edición del Mundial y Riot Games no se quedó de brazos cruzados. Bajo estrictas medidas sanitarias el gobierno de Shanghai posibilitó el ingreso de 6300 espectadores al estadio Pudong , que recibirá a la gran final. Los afortunados fueron seleccionados mediante un sorteo con diversos filtros.

Si bien los enfrentamientos son lo más esperado, el show de apertura no se queda atrás. Las finales de World ganaron gran relevancia por las increíbles performance que se llevan a cabo en la previa, y en esta edición dirá presente K/DA, la banda de pop virtual integrada por campeonas del videojuego : Ahri, Kai’Sa, Evelynn y AKali. Presentarán en vivo su nuevo single “More”.

El espectáculo se renueva año tras año, y dejó grandes postales.