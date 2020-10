Godzilla, el mítico monstruo japonés, llegará a Fall Guys: Ultimate Knockout

El personaje llegará mediante una skin al popular battle royale

Uno de los títulos del momento, Fall Guys: Ultimate Knockout, continúa pensando y generando contenido especial para mantenerse en la cima. En esta ocasión, desde Mediatonic, la empresa a cargo de la franquicia, anunciaron que Godzilla, el famoso monstruo ficticio japonés, arribará en forma de skin al juego el próximo 3 de noviembre, en el contexto de la celebración del Godzilla Day.

Hace tan solo unas semanas, Fall Guys lanzó su segunda temporada del título, la cual introdujo nuevas pruebas y personalizaciones de personajes dentro de un fantástico mundo medieval. Esto significó un golpe de aire fresco para el juego, luego de haber perdido lugar frente al exitoso Among Us.

Para continuar esta tónica, el título de Mediatonic no baja el pie del acelerador y generó una alianza con la empresa japonesa Toho Co.Ltd para introducir al Kaiju más famoso, Godzilla, dentro del hilarante y dinámico videojuego. Este se podrá conseguir por 10 coronas y tendrá un diseño divertido y se podrá utilizar en distintos colores.

El monstruo japonés podrá utilizarse en distintos colores

Este suceso, que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, será en sintonía con la realización Godzilla Day y el Godzilla Festival, los cuales rememoran el estreno cinematográfico del monstruo en 1954, el cual fue un hecho revolucionario en el país asiático.

“Estamos emocionados de colaborar con Mediatonic en este skin de Godzilla. Con solo dos meses desde su lanzamiento y con millones de jugadores en todo el mundo, Fall Guys presenta una oportunidad emocionante para los fanáticos de Godzilla en todas partes”, expresó en el comunicado Lora Cohn, directora general de Toho International, Inc.

Por su parte, Jeff Tanton, vicepresidente de creación de Mediatonic, comparó al juego con el famoso monstruo: “Hay muchos paralelismos entre el poderoso Godzilla y un Fall Guy; ambos son ferozmente competitivos, luchan en un escenario internacional con apuestas increíblemente altas, siempre se ponen de pie después de ser derribados”.

Hace unas semanas el juego de Mediatonic lanzó su segunda temporada basada en el mundo medieval

Quien no conoce Fall Guys: Ultimate Knockout se encontrará con un título divertido y muy simple. El estudio tomó prestado el concepto de battle royale, lo redujo a su más mínima expresión y lo combinó con el espíritu de competencias como Supermatch o The floor is lava. El resultado es el party game definitivo de los últimos años, en el cual el absurdo termina siendo el diferencial que hace que cada carrera sea memorable.

Las partidas están divididas en cinco pruebas distintas, las cuales varían según la cantidad de jugadores que van quedando de pie a medida que transcurre la contienda. Los primeros niveles –que arrancan con 60 jugadores– suelen ser los que más se repiten, pero a medida que se avanza van apareciendo otro tipo de pruebas más desafiantes y entretenidas. Y es ahí donde más jugo se le puede sacar a la experiencia. Es que después de unas cuantas pasadas, las carreras de obstáculos del comienzo se vuelven bastante tediosas y –a no ser que se juegue con amigos o amigas– se transforman en, valga la redundancia, el mayor obstáculo a la hora de disfrutarlo en solitario.

Uno de los puntos fuertes de Fall Guys: Ultimate Knockout es que no escatima en cuanto a personalizaciones cosméticas. Como ya es costumbre en casi todos los títulos con apartado multijugador, a medida que se sube de nivel se van desbloqueando distintos ítems, colores y modificaciones estéticas que ayudan a diferenciarse entre tanta multitud colorida. También es posible comprar algunos objetos más especiales haciendo uso de la moneda del juego, la cual se obtiene completando partidas o poniendo la tarjeta de crédito. Las coronas–el premio al máximo vencedor–también pueden intercambiarse por artículos cosméticos, pero éstos son más exclusivos.

Fall Guys: Ultimate Knockout puede conseguirse a través del store de PlayStation 4 o en la plataforma de Valve, Steam. Su llegada a Xbox es inminente, pero aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

