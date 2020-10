Videojuegos: estos son los lanzamientos del 20 al 23 de octubre

Estos son los lanzamientos del 20 al 23 de octubre - #Gaming

La semana pasada se estrenaron más de 20 videojuegos diferentes en las plataformas de gaming más populares. Aunque esta semana trae la mitad de títulos, algunos son muy esperados y prometedores.

El primero de ellos es Amnesia: Rebirth, la nueva entrega de la saga de terror. Diez años después de Amnesia: The Dark Descent, los creadores de la franquicia vuelven a terreno conocido para contar una nueva historia y mostrar la evolución de este universo a través de las diferentes generaciones de consolas . Debutará en PlayStation 4 y PC el 20 de octubre.

Un muy particular lanzamiento de esta semana será exclusivo de PC. Se trata de Rogue, un juego originalmente creado en 1985. Su relanzamiento, sin novedades respecto de la versión original, invita a los gamers a descubrir dónde nacieron los juegos de tipo roguelike y roguelite que hoy en día ocupan una gran porción de los títulos independientes más conocidos . Llegará también el 20 de octubre.

The Guise, por su lado, también pertenece a un género bastante explorado en el terreno indie: metroidvania . El juego presenta una historia donde un muchacho es convertido en un monstruo y deberá enfrentarse a una gran cantidad de enemigos antes de perder su humanidad para siempre. The Guise también es un título exclusivo de PC y llegará el 20 de octubre.

SourgeBringer finalmente termina su etapa de Acceso Anticipado y debutará en Xbox One, Nintendo Switch y PC el 21 de octubre. Se trata de un videojuego roguelite de plataformas que presenta un hermoso apartado gráfico en pixelart y propone mucha acción con alta dificultad . Hace tiempo algunos fans vienen siguiendo el desarrollo del juego mientras prueban cada novedad, pero el arribo en consolas traerá una nueva ola de jugadores.

Disc Room es una experiencia que se basa en la simple premisa de incluir sierras ciruclares asesinas en sus niveles. Los jugadores deberán sortear gran cantidad de habitaciones con diferentes disposiciones mientras completan objetivos secundarios e intentan llegar al otro lado sin morir . El juego se lanzará en Nintendo Switch y PC el 22 de octubre.

Pokemon Sword y Pokemon Shield le darán la bienvenida a la nueva expansión de la franquicia, titulada The Crown Tundra. Se trata de la segunda novedad dentro del Expansion Pass del juego y abrirá todavía más el mapa para descubrir una nueva locación, más criaturas y nuevos desafíos para expertos y no tanto . The Crown Tundra estará disponible a partir del 22 de octubre para los que cuenten con el pase de expansión.

Bless Unleashed es un MMORPG, sigla que describe a un juego de rol multijugador masivo online. Hace algunos meses se lanzó exclusivamente en Xbox One, pero este 22 de octubre llegará a PlayStation 4 . El dato fundamental sobre este lanzamiento es que se trata de un título gratuito para descargar.

If Found… es otro videojuego que ya se lanzó anteriormente. En este caso, el título había salido en PC hace algunos meses, pero esta semana desembarcará en Nintendo Switch . Distribuido por Annapurna Interactive, se trata de un juego narrativo que se apoya en su apartado artístico y toca temas como la aceptación y dejar atrás experiencias para empezar de nuevo.

The Red Lantern es un videojuego de supervivencia y gestión de recursos que llevará a los jugadores a un bosque nevado en compañía de cinco perros que mueven un trineo. La misión será volver a casa después de perderse y en el camino habrá todo tipo de animales y situaciones con las que interactuar de diferentes maneras . The Red Lantern llegará a Xbox One, Nintendo Switch y PC el 22 de octubre.

Jetboard Joust combina lo mejor de diferentes géneros para dar un título de acción frenética y muchas explosiones que recuerda tanto a clásicos videojuegos como a experiencias innovadoras de hace no mucho . Se trata de un título, por ahora, exclusivo de PC que se lanzará el 23 de octubre.

Por último, usuarios de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC podrán disfrutar de Transformers: Battlegrounds a partir del 23 de octubre. El nuevo videojuego de la popular franquicia contará una historia nueva dentro del universo de los Autobots y Decepticons y lo hará con mecánicas tácticas .

