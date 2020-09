La franquicia Resident Evil anunció una nueva serie animada para 2021

Primer adelanto Resident Evil: La tiniebla infinita

Tokyo Game Show, uno de los eventos sobre videojuegos más destacados a nivel mundial, trajo grandes novedades sobre la industria y una de ellas tiene que ver con una de las sagas más conocidas de Capcom. Durante su panel se confirmó algo que ya se había filtrado con anterioridad por error: Resident Evil recibirá una serie episódica animada el próximo año, cuyo estreno será a través del grande del streaming, Netflix.

La revelación extraoficial se hizo por error cuando en la cuenta de Twitter de Netflix Portugal compartió el primer trailer de Resident Evil: Infinite Darkness, serie que tendrá como protagonistas a dos grandes viejos conocidos de la saga: Leon S. Kennedy y Claire Redfield . La misma será realizada cien por ciento en CGI (es decir, con gráficos generados por computadora), lo que da la sensación de estar viendo las escenas cinematográficas de un videojuego.

El tráiler, que realmente no deja ver muchos detalles, permite apreciar una ambientación densa, oscura y misteriosa que promete mantener el estilo y la opresión de los últimos juegos. Podría especularse con que su trama sucederá en un espacio temporal no muy distante a los sucesos de Resident Evil 2 . Aunque es de esperarse que, ahora que ya se ha hecho oficial la noticia, en los meses venideros Capcom y Netflix echen más luz sobre los sucesos que desatarán la trama inicial de la serie y qué personajes se verán envueltos en ella.

Capcom lanzó un póster especial para anticipar el 25º aniversario de Resident Evil en 2021.

Sin embargo, este no es el único proyecto relacionado con Resident Evil que llegaría el año próximo al catálogo de Netflix. Hace un tiempo ya se había confirmado la realización y rodaje de en una serie live-action de la saga , sobre la cual tampoco se sabe demasiado, aunque quizás el anuncio de Resident Evil: Infinite Darkness de pie a futuras revelaciones. Lo que se sabe hasta el momento sobre esta producción es que el argumento seguiría a las hijas del icónico villano Albert Wesker y no a los protagonistas de otros títulos de la saga. Otro dato que no es menor es que esta serie está siendo producida por Constantin Film, compañía con vasta experiencia sobre sus hombros, ya que han sido quienes llevaron adelante las películas de Resident Evil protagonizadas por Milla Jovovich .

No es la primera vez que Resident Evil recibe una adaptación cinematográfica animada. De hecho, la filmografía que hay hasta el momento sobre la saga deja en claro que las versiones desarrolladas en CGI están varios escalones por arriba en cuanto a calidad se refiere. Principalmente por la fidelidad que permite manejar una producción realizada por completo en computadora con respecto a las películas clásicas , ya sea en la personificación de los protagonistas (a los cuales es posible darles el mismo aspecto que en los videojuegos) y el diseño de enemigos más grotescos y afines al producto original; e incluso en el desarrollo de situaciones más espectaculares y mucho más controladas.

Los fanáticos de una de las sagas más emblemáticas del género survival horror están de fiesta. De la mano de Capcom, Resident Evil está atravesando un nuevo gran momento y no es casualidad. En los últimos, años la saga ha recuperado el brillo que supo tener años atrás, producto de entregas sólidas como Resident Evil VII o las tan bien recibidas remakes de Resident Evil 2 y 3, sin mencionar la particular expectativa que despertó el anuncio que se hizo hace algunos meses sobre Resident Evil Village, el próximo juego de la familia, el cual llegaría para la próxima generación de consolas y PC durante 2021.

