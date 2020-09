Isurus ficha a JonY BoY para su equipo de Counter-Strike

El histórico jugador de Counter-Strike argentino Jonathan Muñoz, apodado “JonY BoY”, vuelve a Latinoamérica para competir en Isurus después de 2 años en España . El capitán de la selección argentina que hizo historia con su segundo puesto en el campeonato mundial en 2016 retorna para sumarse al equipo argentino con mejor desempeño de los últimos años.

Jonathan llega como el nuevo quinto jugador de Isurus tras la salida de Gabriel “1962” Sinopoli, miembro de la escuadra de CS:GO desde comienzos de 2018, año en el que el “tiburón” comenzó su proyecto deportivo radicado en Brasil. Jotita fue parte de Isurus entre los años 2013 y 2014 .

(Foto: Captura)

2006 fue el año en el que JonY BoY empezó a competir en CS:GO. Desde entonces fue parte del histórico equipo que en 2016 logró el segundo puesto en el campeonato mundial de Counter-Strike, formó parte del equipo argentino Miami Flamingos que compitió en Estados Unidos y fue la pieza fundacional del proyecto argentino del club español x6tence .

Esta es la segunda repatriación de un jugador emblemático del Counter-Strike por un equipo argentino. En junio de este año 9z Team presentó a Meyern, uno de los mejores jugadores del país, como refuerzo para su equipo tras su paso por escuadras internacionales como Sharks y MIBR .

-¿Qué significa para vos volver a competir en Sudamérica después de tres años?

Desde que me fui a Estados Unidos en 2017, no compito en la región. Esto para mi significa volver a estar con la gente que en las buenas, pero por sobre todo en las malas, estuvieron conmigo . Me pone muy contento volver.

-¿Qué fue lo que más extrañaste de Argentina en tu tiempo viviendo en España?

Lo que más extrañé de estar lejos de Argentina fueron la familia, los amigos y la gente. Pero en este último tiempo, con la pandemia, lo que más extrañé fue mi familia. Una de las cosas que consideré al momento de volver fue estar cerca de Argentina para poder verlos en caso de una extrema urgencia. Otra de las cuestiones que tuve en mente fueron el de un proyecto deportivo que motive, con personas que sientan el juego como yo, con ganas de cumplir el objetivo.

-Jugaste en Isurus en 2013 y 2014 y ahora volvés para jugar con un equipo que compite a la par con los mejores de la región, ¿cómo es el cambio que ves, volviendo después de dos años en Europa?

La verdad que no se como será el cambio, pero en todos estos años aprendí mucho del juego y creo que puedo aportar experiencia en ese sentido. A su vez también estoy seguro de que con estos chicos voy a seguir aprendiendo más. Veremos qué sucede.

-Llevas ya más de 10 años disputando torneos de Counter-Strike, ¿cómo sentís que cambió todo dentro del país? Desde infraestructura hasta el nivel de los jugadores.

Compito desde el 2006, ya son bastantes años. Nadie pensaba en poder vivir solo de los “jueguitos” como algunos les dicen, pero para nosotros es algo que hacemos por pasión. Poder ser pionero de este crecimiento es algo de lo que voy a estar orgulloso durante el resto de mi vida .

-¿Qué equipos de Argentina te gusta ver?

Me gusta ver todos los partidos posibles, pero en especial le prestaba mucha atención a Isurus, 9z Team y al equipo de River porque soy muy fanático del club.

-Si tuvieras que armar un seleccionado de la misma manera que se armó en el 2016, ¿Cómo sería?

En lo que respecta al seleccionado, dejaría el mismo equipo que fue en 2016 (equipo compuesto por JonY Boy, Straka, NHL, Tutehen y Tomi) . Confío en las cábalas y si en su momento nadie apostaba nada por nosotros, ahora sería igual.

La vuelta de JonY BoY a vestir la camiseta de Isurus será en el enfrentamiento del equipo contra la escuadra brasileña de BOOM por el torneo Tribo to Major, una competencia que da puntos para el ranking regional que permite a los equipos clasificar al torneo más prestigioso del Counter-Strike.

Con esta inclusión, el equipo de Isurus queda compuesto por: Nicolás “Noktse” Dávila, Roberto “Reversive” Themtham, Marcos “Deco” Amato, Caike “caike” Costa, Jonathan “JonY BoY” Muñoz, y Rodrigo “Pino” Manarino como el entrenador del equipo .

Entre los torneos en los que compite Isurus se encuentran la ESL Pro League, la Clutch Series y la FiReLEAGUE . Desde 2018 su escuadra de Counter-Strike vive en Brasil con el objetivo de tener las mejores condiciones posibles para hacer frente a los equipos brasileños, que son el exponente dentro de Sudamérica.

