FiReLEAGUE: El detrás de escenas de la “Copa Libertadores” de los esports

El anuncio de la FiReLEAGUE, un torneo de Counter-Strike que entregará $200 mil dólares, sacudió al mundo de los esports en Latinoamérica. Detrás del premio que abrió muchos ojos encontramos a la empresa FiReSPORTS, una división especializada en gaming de la agencia de marketing FCB&FiRe que opera en todo Latinoamérica . Con los slogan “Playing Seriously” (“Jugando seriamente” en inglés) y “Latin Power to the World” (“Poder latino hacia el mundo”) prometen elevar el estándar de los esports en iberoamérica al nivel de regiones como Europa, Asia y Norteamérica. Pero, ¿cómo planean hacerlo?

La FiReLEAGUE es un torneo del popular juego de disparos en primera persona Counter-Strike: Global Offensive, que abarca todo Iberoamérica a lo largo de 3 clusters (certámenes que dividen la región). Nucleado en Buenos Aires (Cluster Sur), Bogotá (Cluster Centro) y Ciudad de México (Cluster Norte), el torneo cuenta con la asistencia de los equipos más importantes del continente. Gran parte de estos equipos fueron invitados a la liga con el objetivo de asegurar la presencia de los planteles de mayor nivel y alcance en redes , mientras que algunos tuvieron la posibilidad de ingresar a través de clasificatorias abiertas que fueron realizadas a lo largo del mes de agosto.

“Los equipos fueron seleccionados en base al nivel que tienen”, comentó a Infobae Jerónimo Figueroa Reyes, una de las mentes detrás de la FiReLEAGUE, sobre las invitaciones al certamen. “Quisimos invitar principalmente a los mejores equipos de cada zona. Sin embargo, también buscamos clasificatorias abiertas para que los equipos que no fueron invitados pudiesen pelear para tener la posibilidad de disputar la liga” , aclaró sobre el proceso de clasificatorias abiertas que se llevó a cabo.

#FiReLEAGUE



El próximo fin de semana entre el 29 y 30 de agosto, se jugarán los Closed Qualifiers que definirán a los 2️⃣ equipos clasificados del Cluster Sur.



El próximo fin de semana entre el 29 y 30 de agosto, se jugarán los Closed Qualifiers que definirán a los 2 equipos clasificados del Cluster Sur.

Sobre la misión de la liga y lo que ésta puede aportar a los equipos de la región, Jerónimo dijo: “Lo más importante que podemos lograr es que más sectores se empiecen a fijar en Latinoamérica. Esta liga tiene el propósito de hacer crecer la región y demostrar que realmente hay nivel” .

Para poder llevar a cabo su liga, FiReSPORTS decidió aliarse con Gamers Club, la plataforma por excelencia para el desarrollo de torneos de Counter-Strike en Latinoamérica. GamersClub está centrada en Brasil, país donde los mejores jugadores de la región juegan y compiten gracias a sus servidores superiores. Con localizaciones en Buenos Aires, Santiago, Asunción, Miami y Dallas, cuenta con puntos de acceso cercanos a los mayores centros de jugadores .

Martin Biolchi es el manager de la región latinoamericana (que abarca todo el continente menos Brasil) para Gamers Club, encargado del manejo de los torneos que se realizan en la plataforma.

“Durante el mes de abril de 2020 recibimos el contacto por parte de Rodrigo Figueroa Reyes, recomendado por diversos integrantes de la comunidad, quienes aconsejaron que el proyecto debía desarrollarse en Gamers Club.” dijo Martin Biolchi sobre la colaboración entre Gamers Club y FiReSPORTS a Infobae. “Rápidamente nos pusimos a disposición y entendimos que se podría tratar de una competencia que marcaría un antes y un después en nuestra región, con la premiación más grande que se haya entregado en CS:GO para un mismo torneo de LATAM, y con la posibilidad de enviar a un equipo a competir a la Blast Premier” , terminó de aclarar sobre el trabajo en conjunto que se realizará a lo largo de los próximos meses.

Cuando se le consultó sobre el manejo de tres torneos simultáneos divididos en tres clusters, Biolchi dijo: “En Gamers Club no será la primera vez que trabajamos tres clusters en simultáneo, de hecho lo venimos haciendo desde 2018 con diferentes competencias (como LA League, WESG, La Liga Pro, AMD Red League, entre otras). Disponemos de servidores localizados en las tres regiones para satisfacer esa necesidad y también League Ops locales con contacto directo con los equipos. Además, FiReSPORTS también cuenta con personal capacitado en el rubro de competencias para trabajar desde los países centrales que integran cada uno de los Clusters.”

Alfonso Verdugo, Head of Spain y Latam en FiReSPORTS, comentó sobre los objetivos de la liga: “Nuestro primer objetivo es crear una liga regional, es muy importante para nosotros hacerlo bien en este primer año” .

“Queremos generar una liga regional y ser “La Libertadores de los esports” . Los mejores equipos ya aceptaron la invitación, contamos con Isurus, que después de mucho tiempo vuelve a jugar una liga hispanoamericana”, dijo Verdugo sobre sus planes en el ámbito deportivo a Infobae.

Uno de los referentes más importantes de Latinoamérica nos cuenta sus enormes ganas de participar en la FiReLEAGUE. @isgkala, CEO de @teamisurus, habla de sus inicios y pide a los fans del Tiburón que apoyen con todo al equipo. LATIN POWER TO THE WORLD.



LATIN POWER TO THE WORLD.#PlayingSeriously pic.twitter.com/q9TyKqjel8 — FiReSPORTS 🔥 (@laFiReLEAGUE) August 25, 2020

Dentro de los equipos confirmados a disputar la liga de FiReSPORTS podemos encontrar a Isurus, 9z Team, Coscu Army Esports, River Plate Gaming, Wygers, Malvinas Gaming, Estral Esports, Infinity Esports, Cream Real Betis y Furious Gaming.

A pesar de estar aún preparando la primera edición de la FiReLEAGUE, la organización dice ya contar con ideas para el año próximo. “Tenemos que aprender mucho, son 3 meses de competición. Vamos a escuchar a la comunidad. Los fanáticos, jugadores y equipos van a marcar las decisiones que tomemos en futuras iteraciones ”, agregó Alfonso, “No queremos tomar solos las decisiones” terminó.

En ocasiones previas, FiReSPORTS expresó sus planes de realizar las finales del torneo en el Movistar Arena de Buenos Aires con la esperanza de que la situación alrededor del COVID-19 mejore. De cara al comienzo de la liga y sin desenlace en el horizonte, FiReSPORTS estaría buscando una alternativa cruzando el Río de la Plata. El anuncio de la nueva sede para la final sería realizado en las próximas semanas a través de sus redes, pero en un adelanto en exclusiva para Infobae, la organización dijo que la etapa presencial estaría planeada en Punta del Este.

Además de contar con esta final presencial, la FiReLEAGUE dará la posibilidad a uno de sus equipos de clasificar a la BLAST Premier Fall Showdown , un torneo internacional con la participación de algunos de los mejores equipos del mundo. Recientemente fue anunciado que por complicaciones en relación al COVID-19 el torneo que iba a ser disputado en Europa será jugado de forma online entre las fechas del 23 y 29 de noviembre . Los detalles sobre cómo esto impactará la participación del equipo clasificado de Latinoamérica aún no están claros pero se espera más información en las próximas semanas.