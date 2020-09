“Gritamos como un gol que Messi se quedara en Barcelona”

Robby Ron es ecuatoriano, pero desde los 17 años vive en Estados Unidos, donde llegó, por recomendación de su abuelo, “a estudiar inglés, que es el idioma que te hará salir adelante”. Al arribar al país del norte, allá por el año 1995, sólo un juego viajaba en su valija: International Superstar Soccer. Aquel juego de Konami que para muchos sería la puerta de entrada a lo que más tarde fue Winning Eleven y, luego, se transformaría en Pro Evolution Soccer.

Su relación con el fútbol, en lugares donde ni siquiera se hablaba de “soccer”, quedó resumida en horas de juego virtual. Tanto es así que, a medida que pasaban los años, Robby se metía dentro del juego y editaba al detalle los parches para que la liga argentina, su favorita por ser fanático de Boca, quedara impecable. “Años más tarde, Konami me sumó como gerente de la marca PES por mi experiencia con la comunidad. Algo que ni en mis sueños más locos podía imaginar”, confiesa .

En este año tan particular, el PES festeja su 25º aniversario y desde hoy se puede adquirir la versión 2021 a mitad de precio . Pero, claro está, el debate en realidad pasa por explicar la decisión de editar una flamante versión del juego que no trae demasiadas novedades justamente cuando se cumple un festejo tan importante.

(Foto: Konami)

“La estrategia es arriesgada, pero creo que es una buena oportunidad. Es un juego nuevo porque sale en formato físico y digital, no es sólo una actualización, aunque es cierto que el equipo ha dicho que los cambios son mínimos comparados a lo que suele ocurrir año tras año” , explica el gerente regional para luego contar los planes de cara a la próxima generación de consolas: “el equipo de desarrollo cuenta ahora con un tiempo más importante para trabajar en lo que será el primer juego de la siguiente generación. No queremos lanzar una versión modificada que tan sólo cumpla los requisitos de la nueva consola. Nos cambiaremos de motor al Unreal Engine, que promete llevarnos a otro nivel y a soñar con cumplir 25 años más” , enfatiza Ron.

Igualmente, el Brand Manager para la región se entusiasma con el PES 2021 que sale a la venta este 15 de septiembre: “Vamos a traer un juego a mitad de precio -de 60 dólares que es lo que suelen costar, hoy lo pueden tener a 29,99-, en plena crisis mundial. Esto no quiere decir que el juego sea el mismo que el anterior. Yo lo estuve probando y hay lindo contenido, algunos retoques. De hecho tenemos la nueva Liga Profesional Argentina que empezará antes en el PES que en la vida real (risas). Además de contar con el estadio Monumental y la Bombonera, aparecen entrenadores legendarios. A los que soñaban con ver juntos a Messi y Guardiola, ahora podrán hacerlo en su Liga Master”, se entusiasma Robby Ron.

(Foto: Konami)

- Cuando aparecieron las primeras imágenes del nuevo PES, todo giraba en torno al Barcelona y específicamente a Messi. ¿Sufrieron mucho los días de indecisión del jugador argentino cuando presentó su intención de irse del club?

Últimamente, venimos haciendo la portada con varios jugadores y uno siempre piensa que el único fijo, el que nunca se va a ir, es Messi. Este año fue todo lo contrario. El día a día o el hora a hora, mejor dicho, tras el anuncio, estuve aquí con la radio prendida todo el tiempo esperando novedades. No te puedo decir que sufrimos pero sí que estuvimos muy atentos . Tenemos una relación muy buena tanto con Messi como con Barcelona y si cambiaba de club, alguna decisión teníamos que tomar. Es algo que nos tuvo muy pendientes y celebramos como un gol que anunciara que se quedaba porque nos ahorró mucho trabajo. Una linda historia que quedó en anécdota y no pasó a mayores.

- PES tiene a sus fanáticos que forman una comunidad muy fuerte, FIFA tiene a los suyos, pero últimamente el juego de EA Sports parece haber conquistado más público. ¿Cómo están trabajando para conquistar de nuevo a los que no son núcleo duro de uno u otro?

Yo sé que, a veces, los rumores son mas fuertes que la realidad. Aunque no parezca, hemos logrado sumar muchos fanáticos y hoy por hoy la idea del equipo es mantenerlos con este trabajo para el futuro cercano. Hemos hecho buenos arreglos de licencias, los juegos han sido muy sólidos y esperamos meternos de lleno en el tema de esports. Anteriormente PES no iba a Sudamérica a hacer torneos presenciales. En estos últimos tiempos hemos logrado hacer grandes eventos, darle espacio a la comunidad de nuestros países, a sus jugadores y hemos estado escuchándolos . En mi caso, muy directamente. La liga argentina siempre está al lado mío. Estamos llegando otra vez a donde queríamos estar y apostándole 100% a la nueva generación. Ambos títulos se necesitan, siempre es bueno tener una rivalidad y eso mismo te empuja a mejorar año tras año .

Robby Ron, Gerente Regional de PES en Latinoamérica. (Foto: Konami)

- Lo cierto es que en menos de un mes sale un nuevo FIFA mientras que PES se concentra en un título para el año próximo. ¿Habrá una gran brecha entre ambos hasta ese momento?

¡Yo esa te la peleo! (risas) Aunque estamos diciendo que apostamos a la nueva generación porque queremos lanzar un juego a nivel de esas nuevas consolas, no estamos apurados a lanzarlos ya mismo. Pero estamos también enfocados en dejar una gran despedida para las actuales. Ya teníamos una gran base en PES2020, ahora la mejoramos y además la ofrecemos a un precio muy accesible. La idea es que el próximo año, a esta misma altura, estemos hablando del nuevo PES para las consolas nuevas.

- Messi es embajador del PES. ¿Cómo funciona el arreglo con él?

Estamos muy a gusto de poder trabajar directamente con nuestros embajadores. Nos sirve para que cuando recreamos las versiones antiguas de un Messi de 2007, por ejemplo, él nos pueda dar su feedback. Si se ve bien con el pelo largo como en esa época, sumar las celebraciones que tenía en aquel momento y, sobre todo, crear un jugador que se mueva dentro del campo de manera similar a como lo hacía Leo cuando le hizo aquel recordado golazo al Getafe, por ejemplo. También trabajamos con Iniesta, ahora sumamos a Cristiano Ronaldo, Davies que acaba de ganar la Champions con el Bayern Munich, y también a Rashford, un jugador muy conocido por los nuevos gamers. Así abarcamos el espectro de todos los jugadores de PES en estos 25 años . Aunque debo reconocer que trabajar con los jugadores no es tan fácil porque siempre te reclaman el tema de los valores. Algunos querrían tener todos en 99 (risas). No es tan fácil, pero es entretenido, especialmente para los futboleros como yo.

(Foto: Konami)

- ¿Como fue la negociación de exclusividad con River y Boca?

Comenzamos hace un par de años a ver los clubes mas importantes en cada país de Latinoamérica. En Chile buscamos a la U y a Colo Colo, en Brasil fuimos por cinco clubes, entre ellos Flamengo, Sao Paulo y Corinthians. Entonces, al llegar a Argentina, apuntamos a los dos más grandes. Nos salió demasiado bien porque arrancamos justo cuando ambos llegaron a la final de la Libertadores, algo impensado. Ganara quien ganara, nosotros no podíamos perder esa final. Nos ha ido muy bien en lo que es la estrategia de licencias, pero la idea fue hacer una alianza que va mucho mas allá de la presencia de los clubes, es un tema de marketing, de tener aliados importantes en cada país.

- ¿Cómo son esas charlas? ¿Los dirigentes de los clubes ya entienden más claramente el tema de los videojuegos?

Antes había que explicar todo, desde cero. Debo decir que la pandemia nos ayudó mucho en ese sentido, especialmente en lo que es contenido digital de fútbol. La gente quería replicar los partidos que no se jugaban en la vida real. Eso sirvió para que los dirigentes de los clubes comprendieran que hay mucho público al cual alcanzar .

- ¿Tienen algún plan pensado para apoyar los esports en el PES?

Nosotros apostamos fuerte a la modalidad 1 vs 1 y 3 vs 3. Son las que venimos trabajando en Konami. El 3 vs 3 lo usamos para el modo profesional con los clubes, mientras que el 1 vs 1 es cómodo para que cualquiera pueda clasificar desde sus casas a etapas preliminares que finalizan con torneos presenciales. Pero algo que nos sorprendió es que la comunidad de repente empezó a organizar torneos de 11 vs 11 que han tomado una magnitud relevante. De hecho, hoy por hoy tenemos clubes profesionales que han sumado a su equipo oficial de 11 jugadores virtuales. Es algo que estamos estudiando porque es muy complicado. Una cosa es jugarlo en línea, pero para armar un evento presencial con 10 equipos finalistas de 11 jugadores cada uno y hacerlos viajar a algún lado. Imaginen que es algo bastante complicado de llevar adelante. Igualmente estoy muy contento que hoy haya chicos que quizás no tenían aptitudes para representar al club de sus amores con la camiseta en el campo de juego, pero hoy a través del PES pueden cumplir ese sueño.

(Foto: Konami)

- ¿Cuál es la novedad del nuevo juego que más te entusiasma?

Me gusta que no hemos incorporado solo jugadores actuales o leyendas. Ahora también tenemos futbolistas que hicieron historia en algún momento determinado o incluso en un partido. Así una semana podés sumar a Messi con pelo largo eludiendo jugadores contra el Getafe y luego reemplazarlo por Maradona del ´86. La versión de Batistuta en la Roma o la del 2019 de Cristiano Ronaldo cuando quedó elevado en el aire para meter un gol de cabeza . Todos esos detalles, que van mas allá de la valoración, la edad y la apariencia están cuidados, como también la celebración y rendimiento de aquella época.

Desde hoy, 15 de septiembre, el eFootball PES 2021 estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC a precio reducido. Robby Ron tiene un mensaje para los fanáticos de la saga y para los que dudan del contenido: “Yo siempre invito a probar a los que no se deciden. Todos tenemos gustos distintos del fútbol y en PES tratamos de darle una simulación un poco mas exacta de lo que es el fútbol real. A la comunidad que nos sigue desde hace 25 años, gracias por ese aguante. Muchos empezaron con el Winning Eleven, son momentos nostálgicos para cada uno de nosotros. Desde hoy, los veo en la cancha virtual, yo voy a estar jugando así que si me cruzan, me saludan”.

