Guillermo “El Mago” Coria lanza su equipo de esports: “Cuando juego al FIFA me concentro tanto como cuando jugaba al tenis”

Por qué Guillermo Coria va a invertir 150.000 dólares en los esports

La escena argentina de deportes electrónicos cuenta con un nuevo equipo dispuesto a dar lucha en los torneos más importantes de la región: New Pampas. La organización, fundada en parte por el ex tenista Guillermo Coria, no pasó desapercibida, y más de un club le extendió sus saludos y felicitaciones. “Sentimos la buena onda. Y es bueno que se genere ese ambiente de competencia a la hora de jugar y de empatía a la hora de ayudar al desarrollo de la industria, porque todos estamos para crecer juntos”, le contó el Mago a Infobae Gaming.

-¿Cómo nació tu pasión por los videojuegos?

-Desde chiquito que juego videojuegos. Alquilaba los cassette de Family (Nintendo NES) por un peso en el videoclub de mi barrio. Pero la realidad es que en el último tiempo tenía la Play en casa, pero casi no la usaba. Con la cuarentena arranqué con el Clubes PRO de FIFA y me enganché. Estoy aprendiendo. Juego cuando mis hijos se van a dormir, desde las 22:00 a 23:30 y cuando tenemos partidos por el campeonato. Me atrapó el nivel de competitividad, te lleva a mantener un nivel de concentración similar a cuando jugaba al tenis.

-¿Cómo surgió la idea de crear tu equipo de esports?

-Tres de los chicos con los que juego al Clubes Pro me presentaron un proyecto muy serio. Son Facundo Corsi, Ian Duric y Albi Czernikowski. Durante casi una semana estuve estudiando el Business Plan e investigando para entender el mundo de los esports. Y hubo una cuestión que para mí no fue un detalle: la seriedad y profesionalismo tanto de ellos como de todas las áreas que integran el proyecto. Es una estructura muy sólida que respalda a los jugadores para que puedan explotar su talento.

Coria invirtió más de 150.000 dólares en este proyecto, que en principio contará con cinco disciplinas: Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, League of Legends y FIFA. En cuanto a esta elección, el santafecino explicó: “Nos decidimos porque son los más importantes en cuanto a consumo, a cantidad de espectadores y fanbase. Igual, si el FIFA no entraba dentro de esas características, armaba equipo igual. Si mejoro un poco me meto a jugar yo (se ríe)”.

-¿Qué significan el logo y el nombre?

-Dentro del proceso de selección de los jugadores, en las cualidades buscamos cuestiones que simboliza el zorro: destreza, templanza y agilidad. Eso a la hora de jugar, pero también apuntamos a la persona cuando incorporamos un jugador. Queremos un equipo sin toxicidad, con mentalidad colectiva, que los chicos se potencien uno con el otro. El nombre apunta a lo nuevo con una cuestión tradicional del país, como la llanura pampeana. Algunos de los chicos son de La Pampa así que no fue complicada la elección, ja.

Los deportes electrónicos están en pleno auge, y las competencias internacionales repartes millones de dólares en premios.

Uno de los pilares del proyecto incluye la utilización de dos Gaming Office en Buenos Aires. Es la nueva modalidad que utilizan muchos de las organizaciones de esports más importantes del mundo, desplazando a las tradicionales Gaming House. En resumen, las oficinas funcionan solo como lugar de trabajo/entrenamiento, y cada integrante regresa a su hogar cuando finaliza su horario laboral. En cambio, en la casa los equipos viven. En cuanto a esto, el Mago aclaró: “Vamos a trabajar los dos conceptos, dependiendo del juego. Creemos que la Gaming Office es algo más versátil. La convivencia durante mucho tiempo de tantos chicos en una casa puede hacerse, pero con mucho orden y responsabilidad”.

Coria tiene 38 años y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia. Fue Top 10 del ranking ATP durante tres años, y en 2004 llegó a su pico máximo. Fue 3° del mundo y disputó una final de Roland Garros, que forma parte de los Grand Slam. Actualmente es Secretario del Interior de la Asociación Argentina de Tenis.

-¿Qué tanto pueden tener relación los deportes electrónicos y los tradicionales?

-Los dos son deportes. A mí me pasa que me concentro cuando juego al Clubes Pro al FIFA tanto como cuando jugaba al tenis. Los esports requieren de un entrenamiento, armado de estrategias y toma de decisiones en milésimas de segundo de la misma manera que ocurre con los deportes tradicionales.

Guillermo Coria

-¿Tenés algún referente en los esports?

-Mi referencia, en realidad, es el respaldo que considero que debe tener un deportista para poder llegar a hacer la mejor carrera posible. Todo lo que encaro en mi vida lo hago con mucha seriedad. Y mi mayor aporte en este caso es la mirada para que los jugadores tengan el mejor equipo posible detrás para poder exprimir su talento. Talento y disciplina son las claves para el mayor desarrollo de un deportista. Del balance entre lo que a mí me ayudó y lo que me hizo falta se formó el equipo que está apoyando y ayudando a cada uno de los jugadores.

-¿Cuál es tu sueño con New Pampas?

-Hay objetivos por un lado y sueños por el otro. Mi sueño es poder llegarles a los chicos de esta generación, me moviliza poder contribuir a su educación. Y lograr que el gaming, que requiere de cierta inversión para acceder, pueda ser cada día más integrador, más inclusivo. Tengo en la cabeza un proyecto para lograrlo.

Este viernes 11 de septiembre se llevará a cabo la presentación oficial del equipo por su canal de Twitch . La misma incluirá el anuncio de los jugadoras que representarán al club y a algunas de las competencias en las que estarán participando.