Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 24 al 30 de agosto

Estos son los lanzamientos del 24 al 30 de Agosto - #Gaming

Este 29 de agosto se celebrará el Día del Gamer y a lo largo de esta semana llegará al mercado una gran cantidad de nuevos lanzamientos para diferentes plataformas, géneros y gustos.

El primer videojuego de esta semana es Descenders, desarrollado por RageSquid y distribuido por No More Robots, que esta semana tiene otra novedad. El juego es un título de motos que ya se estrenó en Xbox One y PC en mayo de 2019, pero que ahora se pone al día con Playstation 4 y llegará más adelante a Nintendo Switch para compartir carreras llenas de adrenalina en todas las plataformas. Estará disponible en la consola de Sony el 25 de agosto.

No Straight Roads es una aventura llena de acción protagonizada por un dúo musical que intentará salvar a una sociedad distópica de la tiranía de la EDM (Electronic Dance Music). Los jugadores deberán llevar adelante una revolución musical en un futuro alternativo donde nadie conoce el rock y sólo se escucha música electrónica . No Straight Roads fue desarrollado por un estudio de Malasia y estará disponible en PS4, XOne, Switch y PC también el 25 de agosto.

Mientras las dos grandes franquicias de fútbol se preparan para volver con nuevas entregas, Street Power Soccer capturará la magia del deporte callejero con diferentes modos de juego, enfrentamientos 1 a 1 y por equipos y hasta superpoderes de la mano del deporte más popular . También llegará a consolas y PC este martes 25 de agosto.

Luego de pasar por las plataformas de Realidad Virtual de PC, la experiencia de Star Wars Vader Immortal desembarcará finalmente en Playstation VR este 25 de agosto . El videojuego cuenta una historia original del villano de la franquicia y busca cumplir el sueño de muchos fanáticos que siempre quisieron protagonizar combates con sables de luz y el uso de la Fuerza con gran variedad de personajes y escenarios.

En una semana cargada de lanzamientos no pueden faltar las adaptaciones de animé y Kandagawa Jet Girls es una de ellas. Luego de debutar en Japón, el videojuego de carreras y combates se lanza en occidente para PS4 y PC incluyendo a los personajes principales de la serie y animaciones directamente sacadas de la historia.

Final Fantasy Crystal Chronicles es un videojuego que se lanzó entre 2003 y 2004 únicamente para la consola Nintendo GameCube, lo que significó reducir mucho su posible audiencia. Ahora, más de 15 años después, llegará la versión remasterizada del título para usuarios de PS4 y Switch . Aparte de presentar un apartado gráfico renovado, esta edición contará también con nuevas características y mécanicas de juego para adaptar la experiencia a lo que ofrecen los mayores exponentes del género hoy en día. Llegará el 27 de agosto.

Otro videojuego que ya tuvo su paso por PC es Hypnospace Outlaw, que muy pronto llegará a consolas . El título planea una realidad alternativa donde internet se llama Hypnospace y los jugadores son parte de la compañía que lo creó. La misión será detectar actividades ilegales, virus y otros posibles crímenes mientras se navega por esta versión de internet muy parecida a una parodia de sus primeros años de actividad. También se lanzará el 27 de agosto.

Continuando con las opciones independientes de esta semana, Stilstand es la nueva experiencia del estudio Niila que llegará a PC, a través de Steam, y dispositivos móviles con iOS y Android. Se trata de una novela gráfica interactiva en blanco y negro que explora la vida de una mujer con ansiedad.

Surgeon Simulator vuelve a la acción con su secuela, por ahora exclusiva de PC . El 27 de agosto llegará al mercado con nuevos modos de juego, un sistema de creación de escenarios y más novedades para los fanáticos y novatos de la franquicia.

Ubisoft continua apostando a las experiencias mobile y esta semana lanzará finalmente Tom Clancy’s Elite Squad. Se trata de un título que reúne a los protagonistas de diferentes franquicias de Tom Clancy, como Splinter Cell y Ghost Recon, en combates de cinco contra cinco . Al igual que otros videojuegos de la compañía, se espera que reciba actualizaciones periódicas con distintos modos de juego, más personajes y objetivos regulares para mantener a la audiencia enganchada con la aventura.

Los creadores de Life is Strange lanzarán otro drama episódico que comienza este 27 de agosto. Tell Me Why estará dividido en tres capítulos y el primero debutará en Xbox One y PC esta semana de la mano de nuevos personajes y los elementos que volvieron relevantes a los títulos previos del estudio, que traerá esta nueva aventura bajo el ala de Xbox Game Studios.

La otra adaptación de animé de esta semana llegará de la mano de Bandai Namco, que finalmente estrenará Captain Tsubasa: Rise of New Champions . La adaptación de Supercampeones ofrecerá la posibilidad de crear un nuevo jugador desde cero para comenzar una carrera junto a los personajes del manga y el animé creado por Yōichi Takahashi. Estará disponible a partir del viernes 28 de agosto en PS4, XOne y PC.

El deporte no descansa y la gente de EA Sports lanzará una nueva edición de Madden NFL, la franquicia de football americano por excelencia . Aunque el discurso es el mismo año a año, esta edición 2021 promete presentar física renovada, plantillas actualizadas y más modos de juego para mantener la experiencia fresca. Madden NFL 21 llegará también el 28 de agosto a PS4, XOne, Google Stadia y PC.

Nexomon: Extinction, como su nombre lo anticipa, es un videojuego con un concepto muy similar a la franquicia Pokemon, donde los jugadores podrán capturar diferentes criaturas para combatir con otros personajes mientras exploran un gran mundo de fantasía. Llegará el 28 de agosto a consolas y PC .

Para los amantes del automovilismo también hay material esta semana, porque Project Cars 3 finalmente dirá presente en PS4, XOne y PC este 28 de agosto . Aunque mantendrá sus mecánicas de simulador, también presentará modos más simples para los amantes de lo arcade, pero su apartado más renovado será el de personalización de autos, que incluirá una enorme cantidad de opciones.

Shing propone una experiencia hack n slash protagonizada por ninjas y con mucha sangre . El juego estará disponible en PS4, Switch y PC también el 28 de agosto y contará con un modo cooperativo en la misma plataforma de la mano de personajes que buscan convertirse en los mejores del mundo.

Después de algunos retrasos y varios años de espera para los fanáticos, Wasteland 3 desembarcará esta semana en PS4, XOne y PC para explorar rincones nunca vistos de la franquicia, lo que incluye nuevos personajes, facciones, mecánicas y locaciones heladas .