Nuevo “State of Play”: estas son las novedades en videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5

Aunque la noticia esperada es el precio y la fecha de la nueva consola, el evento en vivo de PlayStation de esta semana apunta novedades de los títulos ya anunciados para lo que queda de PlayStation 4 y PlayStation 5: juegos indies y los productos que despidan la actual generación de consolas. También de los títulos para el dispositivo de realidad virtual. En aproximadamente 40 minutos, estos son las novedades de Sony:

La primera estrella de la tarde fue Crash Bandicoot, que después de varios años y unas cuantas remakes, lanzará un nuevo videojuego construido desde cero para Playstation 4. El nuevo trailer de Crash Bandicoot 4 anticipa que la estética del juego continuará siendo caricaturesca, pero a otro nivel. Los fans verán nuevos modelos de los personajes que ya conocen, pero con más expresiones que nunca para poner la historia al mismo nivel que grandes series animadas de ayer y hoy. Además, se anticipan algunos de los escenarios, que serán novedosos en varios sentidos, y distintos cosméticos que los protagonistas podrán vestir a lo largo de la aventura. A pesar de estar en el título y ser su franquicia, Crash no será el único personaje jugable, sino que habrá varias alternativas y personajes conocidos para utilizar.

Otra de las novedades del título será el modo invertido. Fans ya lo conocen de entregas anteriores, donde se juegan diferentes escenarios de atrás para adelante, pero en esta ocasión habrá novedades también en el aspecto artístico de estos niveles, que cambiará en cada ocasión para hacer la experiencia todavía más única.

Como uno de los enfoques de esta edición de State of Play es el PS VR, el segundo juego que se mostró fue Hitman III, que en su lanzamiento en enero contará con soporte para jugarlo en Realidad Virtual y mostrar a la franquicia del Agente 47 desde un ángulo completamente diferente.

El clásico moderno de puzles Braid fue una de las sorpresas de la tarde. Playstation anunció una nueva edición del juego que incluye mejoras gráficas, así como contenido adicional de la mano de sus realizadores, desde piezas de arte conceptual, elementos que no se usaron y una gran cantidad de comentarios a medida que se avanza por el juego.

El siguiente título en la orden del día fue The Pathless, que finalmente mostró mucho material de su jugabilidad. La cazadora protagonista se moverá a través de un extenso mapa con su arco y su águila acompañante. Se podrá explorar la isla a gusto, así como también resolver acertijos en diferentes estructuras que aparezcan en su camino. Para dejar la exploración en manos de cada jugador, no habrá un mapa en The Pathless, pero sí contarán con una visión especial que marcará diferentes estructuras y locaciones importantes a la distancia. El video de gameplay también anticipa a algunos de los enemigos y cuál será la clave para poder enfrentarlos evitando una muerte segura, pero también anticipa que habrá mucho más por ver una vez se lance el título más tarde este mismo año.

Derek Yu, creador de Spelunky, también dijo presente en este evento digital para anticipar algunas novedades de la segunda parte de la franquicia. Aparte de nuevos personajes, habrá más caminos por explorar, así como también un nuevo sistema de tiendas a lo largo de los diferentes escenarios. Según Yu, habrá mucho más para hacer, por lo que puede que los jugadores pasen horas intentando descubrir todos los rincones de la primer área. Luego de varias explosiones, escenas de muerte y más contenido gracioso de Spelunky 2, se confirmó que el título llegará a PS4 el 15 de septiembre.

Genshin Impact también lanzó un nuevo trailer con bastante material nuevo de sus personajes principales y variedad de escenarios, pero parecía tratarse más de una publicidad en medio de un show que de otra cosa. El juego llegará en los próximos meses, aunque todavía no confirmó su fecha de salida. A su adelanto también se sumaron trailers de Aeon Must Die, que llamó bastante la atención, y Anno Mutationem, que promete tanta acción como drama en una estética muy particular.

Después de haber sido uno de los juegos presentados en el evento de Playstation 5, Bugsnax también mostró nuevo material con gráficos que no llaman demasiado la atención, pero con mecánicas que ya probaron ser muy efectivas en títulos survival.

Otro videojuego que se esperaba para el segmento de PS VR llegó de la mano de Star Wars. Se confirmó que la experiencia Vader Immortal, que permite a los usuarios manejar todo tipo de sables de luz, llegará el 25 de agosto a Playstation. Dos días después, además, llegará una nueva expansión de Control, uno de los mejores videojuegos del 2019.

Más títulos independientes que dijeron presente en el nuevo State of Play fueron Auto Chess, un ajedrez lleno de magia, y The Pedestrian, que propondrá difernetes acertijos de lógica con estética y mecánicas muy particulares.

Uno de los pocos videojuegos de Playstation 5 presentados esta tarde fue Hood: Outlaws & Legends, que llegará en 2021. Parece tratarse de nada más y nada menos que un Battle Royale por equipos que incluye fantasía y una ambientación medieval. El otro videojuego que acompañó este trailer fue Temtem, el indie que parece copiar la fórmula de la saga Pokemon y que se volvió extremadamente popular en muy poco tiempo gracias a refrescar un poco la fórmula de Nintendo.

Por último, el primer videojuego anunciado para PS5 también mostró nuevo material. Godfall anticipó que su mapa contará con cuatro reinos centrados en los elementos y confirmó una vez más que no contará con microtransacciones. A diferencia de otros títulos similares, Godfall se centrará en el combate cuerpo a cuerpo con gran variedad de armas, cada una con su lista de ataques, combos y habilidades especiales que se irán desbloqueando a lo largo de la aventura. Los responsables del juego también confirmaron que todo el contenido del título estará disponible desde el día del lanzamiento, por lo que no se tratará de un juego como servicio. Para aquellos que ya estén pensando en adquirir lo nuevo de Gearbox, el video detalla bastantes elementos del combate y de cada clase diferente de arma, para que lleguen a la experiencia con bastante conocimiento y una idea de qué tipo de personaje van a utilizar.