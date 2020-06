En 2013, cuando Disney ya había comprado LucasFilm , se reveló que Electronic Arts sería la empresa con los derechos exclusivos para realizar adaptaciones de la franquicia en el mundo de los videojuegos. El estudio tardó algunos años en mostrar sus primeros trabajos y no fueron del todo satisfactorios para los fans, pero actualmente se encuentra en una posición muy diferente. La exclusividad de mantendrá hasta 2024 y todo indica que habrá muchas más experiencias en el futuro, desde secuelas a remakes y nuevas propiedades, como Star Wars: Squadrons .

Durante la edición 2020 de EA Play , evento que este año no se hizo en el marco de la E3 sino que fue enteramente digital, se reveló mucho material del título que parece continuar el legado de la mítica saga Star Wars: Rogue Squadron . Desarrollado por EA Motive , tendrá una campaña para un jugador, pero también un gran apartado multijugador que será el foco principal. Algo similar a Star Wars: Battlefront II , que presentó una historia original para acompañar el modo multiplayer que no deja de crecer varios años después.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Luego de cubrir las dos primeras trilogías, LEGO y el estudio TT Games lanzaron LEGO Star Wars: The Force Awakens en 2016 para incorporar a los nuevos personajes de la saga de películas. En 2020 se espera que llegue LEGO Star Wars: The Skywalker Saga , videojuego que adaptará las nueve películas principales. Aunque un video –ahora borrado- anticipaba una fecha de lanzamiento para el 20 de octubre, todavía se desconoce cuándo llegará a consolas y PC. Se tratará de la sexta entrega en la saga de juegos de LEGO basados en esta propiedad.

Aunque Electronic Arts todavía no lo confirmó, varias fuentes aseguran que la secuela ya está en marcha y que fue aprobada por el estudio poco antes del lanzamiento de la primera parte, luego de analizar las reservas del juego. Por otro lado, la historia del título plantea varios elementos que se pueden continuar explorando en varias historias, por lo que no sorprende demasiado la llegada de una segunda parte. Sin embargo, Jedi Fallen Order tuvo un desarrollo de cinco años, aproximadamente, por lo que habrá que esperar bastante para tener novedades de su secuela.