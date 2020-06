Si bien los fanáticos pueden proponer candidatos para que su juego favorito sea parte de la selección, hay especialistas que deciden qué videojuego cruza el umbral final. Algunos de los títulos que ya fueron elegidos son de los géneros más variados y con una innegable importancia. Van desde Doom, pasando por The Oregon Trail, The Legend of Zelda, Space Invaders hasta Grand Theft Auto 3 y John Madden Football.