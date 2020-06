Una de las remakes de esta semana también debutará el 23 de junio. Se trata de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. El juego original se lanzó en 2003 para Playstation 2, Nintendo GameCube, Xbox y PC. Ahora, la nueva versión desembarcará en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC con material que no se pudo incluir originalmente por cuestiones de espacio, así como también nuevos modos multijugador y gráficos acordes a la generación actual. Este es el primer videojuego de Bob Esponja desde 2015, cuando se lanzó SpongeBob HeroPants, título que acompañó el lanzamiento de la película The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water.