Se confirmó el “Crash Bandicoot 4: It’s About Time”. En el trailer recientemente publicado se corrobora que la fecha de salida será el 2 de octubre de 2020, por lo tanto se podrá jugar en PlayStation 4 y Xbox One. Pero Crash no volverá solo. También su hermana Coco será otro personaje con el cual se pueda transitar las misiones en los diferentes niveles en los que, como acostumbra la saga, habrá muchos obstáculos para saltar, golpes que evitar y coleccionar diferentes ítems para luego canjearlos.