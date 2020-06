Otro videojuego que ya se puede probar desde ahora es Among Trees. Lejos de haber llegado a su máxima expresión, los videojuegos de tipo survival con elementos de creación de objetos y construcciones continúan mostrando grandes exponentes . Este título en particular invita a los usuarios a explorar un gran bosque, donde se puede pescar, cazar, recolectar diferentes recursos, explorar cuevas y construir un hogar desde donde continuar planeando descubrimientos. Varios otros títulos planean este tipo de experiencias, pero Among Trees se destaca por contar con un apartado gráfico único.