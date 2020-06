Otro título esperado por muchos es Mortal Shell. Se trata de un videojuego de rol en tercera persona con características muy similares a las de la saga Dark Souls, del estudio From Software. La compañía detrás de este souls like, como se denomina a los títulos de este género en particular, es Cold Symmetry y fue fundada por cuatro veteranos de la industria que participaron en franquicias como Call of Duty, el futuro videojuego exclusivo de Playstation Ghost of Tsushima y películas con grandes apartados técnicos, como Alita: Battle Angel.