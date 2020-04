Isurus revivió pese al match point en contra y mostró otra cara. Comenzó mejor, y aunque no pudo obtener una clara ventaja sí fue suficiente para mantenerse por encima en objetivos e ir superando poco a poco a su rival. Ejecutó mejor el macro game, pero el encuentro no le fue fácil, y lo cerró después de los 40 minutos. El cuarto juego fue para el infarto, porque Nocturns tuvo todo para ganarlo tras lograr un exterminio y llevarse el inhibidor del carril central, pero en lugar de dar el golpe de KO decidió backear, y el Tiburón no perdonó: se hizo fuerte en las teamfights, consiguió un Alma de Dragón, destruyó el Nexo y llevó la historia a una quinta partida.