La Liga Latinoamérica seguirá los mismos pasos que la Tencent League of Legends Pro League de China (LPL), la League of Legends European Championship (LEC) de Europa o la League of Legends Championship Series (LCS) de Norteamérica, entre otras. Estos torneos retomaron sus actividades de manera remota. Todos los actores de las transmisiones trabajan desde sus casas, incluidos los propios equipos.