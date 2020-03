Captain Tsubasa: Rise of the New Champion estará disponible para PC (a través de Steam), Nintendo Switch y Play Station 4, y por el momento, quedará fuera del catálogo de Xbox. Si bien aún no hay fecha confirmada de estreno, se sabe que llegará al mercado durante este año. Bandai Namco, por su parte, sigue haciendo crecer las ansias de los fanáticos ya que constantemente comparte características y videos mostrando cómo será este prometedor título. La expectativa es alta y una duda queda flotando: ¿podrán Oliver y sus amigos destronar a FIFA y PES como juegos de fútbol o será solo un gran videojuego de Supercampeones?