Ori and the Will of the Wisps es uno de los videojuegos más esperados de este 2020. Gracias a la emotiva historia del primero, que estaba acompañado de un arte impresionante y una banda sonora ganadora de premios, el metroidvania de Moon Studios se posicionó en lo más alto del género y ahora busca su lugar entre las mejores exclusividades de Xbox. A diferencia de la primera parte, Will of the Wisps llegó de manera exclusiva a Xbox One y PC hoy mismo.