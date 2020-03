Por lo tanto, se puede ver a One Punch Man: A Hero Nobody Knows como un gran debut de Saitama dentro del mundo de los videojuegos. Pese a que el título no ambiciona con llegar a los esports gracias a su jugabilidad, o a resaltar gracias a un gran mapa abierto, el título cumple en su debut gracias a su sencillez. La premisa de no poner de más, o tal vez de no ambicionar, hacen que se puedan disfrutar a grosa manera de todos los elementos de este universo y de la aparición de sus personajes principales en su interesante modo historia.