Entre los problemas que deberá encarar el equipo de desarrollo se encuentra el smurfing, cuando las cuentas no son las principales del usuario. Esto hace que el jugador pueda crear una nueva para enfrentarse a otros de menor nivel. Esto no es algo prohibido en Rainbow Six Siege, como si lo es en otros juegos, por lo que Ubisoft deberá poner manos en el asunto, ya que si al pasar a ser free-to-play llega una gran horda de nuevos usuarios el problema será a gran escala.