Actualmente, la franquicia de The Witcher se encuentre en auge, gracias a su arribo a la plataforma de Streaming, Netflix. La serie protagonizada por Henry Cavill está teniendo una gran aceptación por parte de los seguidores, algo que CD Projekt está siguiendo detalle a detalle. Es por eso, que lanzamientos sorpresivos como el de Thronebreaker tienen un motivo. No obstante, la productora está tratando de salir del foco de atención que recibió por el retraso de Cyberpunk 2077, uno de los juegos más esperados del año. La desarrolladora polaca no salió bien parada de esto, ya que la comunidad de jugadores la criticó duramente, debido a que esta demora podría estar pensada para salir junto a PlayStation 5 y no con PS4, como estaba previsto originalmente.