Estados Unidos

Cuánto gana Pochettino como entrenador en Estados Unidos y por qué está entre los mejores pagos del Mundial

Los datos lo ponen en la franja premium de los seleccionadores, en un certamen con diferencias millonarias entre proyectos

Guardar
Mauricio Pochettino cobra entre USD 6 millones y USD 7 millones por año como entrenador de la selección de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)
Mauricio Pochettino cobra entre USD 6 millones y USD 7 millones por año como entrenador de la selección de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

Mauricio Pochettino gana entre USD 6 millones y USD 7 millones por año como entrenador de la selección de Estados Unidos, una cifra que lo ubica entre los directores técnicos mejor remunerados del circuito de selecciones nacionales. AOL informó que, según los registros fiscales más recientes de U.S. Soccer, su base anual ronda los USD 6 millones.

Ese rango aparece en rankings y relevamientos salariales que comparan contratos de entrenadores de equipos que compiten en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre del año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2025, Pochettino había recibido USD 5.016.917, de acuerdo con la declaración de impuestos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos: su salario figuró en USD 2.516.917 y se le otorgó un bono de USD 2.500.000, lo que muestra que, en el primer tramo de su gestión, el total percibido combinó salario y bono.

La información fue publicada por The Washington Post, que citó la declaración tributaria de la federación como fuente primaria.

Los relevamientos más recientes que circulan en la industria lo ubican con una remuneración anual estimada que ahora supera lo percibido en 2025, lo que lo consolida en la franja alta del mercado de seleccionadores.

PUBLICIDAD

En esas comparaciones, el contrato de Pochettino aparece alineado con el de entrenadores de selecciones con mayor capacidad de inversión, en un Mundial en el que la brecha salarial entre cuerpos técnicos es amplia.

Cómo empezó Estados Unidos en el Mundial

Estados Unidos debutó en el Mundial con una victoria 4-1 ante Paraguay y luego venció 2-0 a Australia por el Grupo D (REUTERS/Daniel Cole)
Estados Unidos debutó en el Mundial con una victoria 4-1 ante Paraguay y luego venció 2-0 a Australia por el Grupo D (REUTERS/Daniel Cole)

En términos de competencia, Estados Unidos comenzó el torneo con resultados que marcaron el arranque del certamen: en el debut del Mundial, el equipo dirigido por Pochettino venció 4-1 a Paraguay y, en la segunda fecha, se impuso 2-0 a Australia por el Grupo D.

En ese contexto, el salario del entrenador aparece como parte de una apuesta costosa para sostener un proyecto deportivo con aspiraciones en el máximo nivel internacional.

Cuánto cobran los técnicos del Mundial

Los rankings salariales del Mundial de 48 selecciones muestran una brecha de varios millones de dólares entre los técnicos mejor pagos y los de federaciones con menos recursos (REUTERS/Dylan Martinez)
Los rankings salariales del Mundial de 48 selecciones muestran una brecha de varios millones de dólares entre los técnicos mejor pagos y los de federaciones con menos recursos (REUTERS/Dylan Martinez)

En el universo de 48 selecciones participantes del Mundial, los rankings salariales muestran una brecha de varios millones de dólares entre los seleccionadores mejor pagos y los de federaciones con menores recursos: mientras algunas federaciones pagan cifras de USD 8 millones y hasta más de USD 10 millones por temporada, otras gestionan procesos deportivos con salarios por debajo de USD 1 millón anual.

Ese contraste refleja presupuestos dispares, modelos de financiamiento diferentes y prioridades de inversión que no son homogéneas entre confederaciones.

Top 10 (valores aproximados, según rankings de salarios publicados):

Carlo Ancelotti (Brasil): más de USD 10 millones al año.

Julian Nagelsmann (Alemania): casi USD 8 millones al año.

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): entre USD 6 millones y USD 7 millones al año.

Thomas Tuchel (Inglaterra): entre USD 6 millones y USD 7 millones al año.

Didier Deschamps (Francia): más de USD 4 millones al año.

Roberto Martínez (Portugal): más de USD 4 millones al año.

Fabio Cannavaro (Uzbekistán): más de USD 4 millones al año.

Marcelo Bielsa (Uruguay): cerca de USD 4 millones al año.

Javier Aguirre (México): entre USD 2 millones y USD 3 millones al año.

Gustavo Alfaro (Paraguay): entre USD 2 millones y USD 3 millones al año.

Cómo se compone el ingreso de Pochettino

El ingreso de Mauricio Pochettino se compuso de un salario de USD 2.516.917 y un bono de USD 2.500.000 en el primer tramo de su gestión (REUTERS/Matthew Childs)
El ingreso de Mauricio Pochettino se compuso de un salario de USD 2.516.917 y un bono de USD 2.500.000 en el primer tramo de su gestión (REUTERS/Matthew Childs)

Esa composición, además, permite leer los incentivos ligados a objetivos, aunque el documento citado solo aporta el detalle del monto abonado en el ejercicio reportado.

En el extremo opuesto del ranking, los sueldos bajos se vuelven un indicador de las limitaciones con las que trabajan algunas federaciones. En ese panorama destaca el caso de Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, señalado en rankings salariales difundidos por medios y sitios especializados con un ingreso aproximado de USD 840.000 por año.

La distancia respecto de la parte alta del listado exhibe una diferencia de escala que, según esas comparaciones, supera los USD 8 millones por temporada entre los seleccionadores mejor pagos y los de equipos con menores recursos.

Temas Relacionados

Mauricio PochettinoSelección de Estados UnidosMundial 2026SalariosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 17 millones de personas quedaron bajo advertencias de inundación tras el paso de Arthur: riesgos y recomendaciones oficiales

Las autoridades mantienen operativos de emergencia y recuerdan las medidas para prevenir accidentes, enfermedades y daños durante la etapa de recuperación en las zonas afectadas

Más de 17 millones de personas quedaron bajo advertencias de inundación tras el paso de Arthur: riesgos y recomendaciones oficiales

La TSA implementa nuevas medidas en los controles de los aeropuertos de Estados Unidos

La agencia avanza con equipos de tomografía computarizada que reemplazan a los rayos X, con contratos por hasta USD 781,2 millones, y ya se observan en terminales como LaGuardia, Los Ángeles y Atlanta

La TSA implementa nuevas medidas en los controles de los aeropuertos de Estados Unidos

Cómo se vivió en las calles de Estados Unidos el triunfo ante Australia y la clasificación en el Mundial

Miles de seguidores colmaron el Seattle Stadium y se volcaron a Pioneer Square y al paseo marítimo tras el 2-0 que selló el pase a la siguiente ronda del torneo

Cómo se vivió en las calles de Estados Unidos el triunfo ante Australia y la clasificación en el Mundial

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 19 de junio de 2026

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de Mega Millions y verifique si ha sido uno de los ganadores

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 19 de junio de 2026

Trump declaró que ya no considera a Anthropic una amenaza para la seguridad nacional

El mandatario afirmó en una entrevista con Axios que cambió su evaluación sobre la compañía y que esta respondió “muy rápidamente” y “de manera responsable” a la directiva de la administración

Trump declaró que ya no considera a Anthropic una amenaza para la seguridad nacional

TECNO

Tesla te obliga a hablar: ya no puedes ignorar el aviso al apagar la conducción autónoma y debes explicar por qué lo haces

Tesla te obliga a hablar: ya no puedes ignorar el aviso al apagar la conducción autónoma y debes explicar por qué lo haces

Así serán los nuevos robotaxis de Uber: vehículos eléctricos, sensores avanzados y viajes sin conductor

La espera por GTA 6 entra en una nueva etapa: así podrás reservar el juego desde el 25 de junio

Netflix hará una transmisión especial hoy por Las Guerreras K-pop: dónde y a qué hora verla

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este sábado 20 de junio

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la gira mundial de ‘El diablo viste a la moda 2′: “Es una superheroína”

Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la gira mundial de ‘El diablo viste a la moda 2′: “Es una superheroína”

Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

MUNDO

Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

El primer ministro británico Keir Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que renuncie

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: “Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!”

El ejército israelí denunció que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles a sus fuerzas en el sur de Líbano pese al alto al fuego