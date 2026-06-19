Cuánto gana Pochettino como entrenador en Estados Unidos y por qué está entre los mejores pagos del Mundial

Mauricio Pochettino cobra entre USD 6 millones y USD 7 millones por año como entrenador de la selección de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

Mauricio Pochettino gana entre USD 6 millones y USD 7 millones por año como entrenador de la selección de Estados Unidos, una cifra que lo ubica entre los directores técnicos mejor remunerados del circuito de selecciones nacionales. AOL informó que, según los registros fiscales más recientes de U.S. Soccer, su base anual ronda los USD 6 millones.

Ese rango aparece en rankings y relevamientos salariales que comparan contratos de entrenadores de equipos que compiten en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Hasta el cierre del año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2025, Pochettino había recibido USD 5.016.917, de acuerdo con la declaración de impuestos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos: su salario figuró en USD 2.516.917 y se le otorgó un bono de USD 2.500.000, lo que muestra que, en el primer tramo de su gestión, el total percibido combinó salario y bono.

La información fue publicada por The Washington Post, que citó la declaración tributaria de la federación como fuente primaria.

Los relevamientos más recientes que circulan en la industria lo ubican con una remuneración anual estimada que ahora supera lo percibido en 2025, lo que lo consolida en la franja alta del mercado de seleccionadores.

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En esas comparaciones, el contrato de Pochettino aparece alineado con el de entrenadores de selecciones con mayor capacidad de inversión, en un Mundial en el que la brecha salarial entre cuerpos técnicos es amplia.

Cómo empezó Estados Unidos en el Mundial

Estados Unidos debutó en el Mundial con una victoria 4-1 ante Paraguay y luego venció 2-0 a Australia por el Grupo D (REUTERS/Daniel Cole)

En términos de competencia, Estados Unidos comenzó el torneo con resultados que marcaron el arranque del certamen: en el debut del Mundial, el equipo dirigido por Pochettino venció 4-1 a Paraguay y, en la segunda fecha, se impuso 2-0 a Australia por el Grupo D.

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En ese contexto, el salario del entrenador aparece como parte de una apuesta costosa para sostener un proyecto deportivo con aspiraciones en el máximo nivel internacional.

Cuánto cobran los técnicos del Mundial

Los rankings salariales del Mundial de 48 selecciones muestran una brecha de varios millones de dólares entre los técnicos mejor pagos y los de federaciones con menos recursos (REUTERS/Dylan Martinez)

En el universo de 48 selecciones participantes del Mundial, los rankings salariales muestran una brecha de varios millones de dólares entre los seleccionadores mejor pagos y los de federaciones con menores recursos: mientras algunas federaciones pagan cifras de USD 8 millones y hasta más de USD 10 millones por temporada, otras gestionan procesos deportivos con salarios por debajo de USD 1 millón anual.

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Ese contraste refleja presupuestos dispares, modelos de financiamiento diferentes y prioridades de inversión que no son homogéneas entre confederaciones.

Top 10 (valores aproximados, según rankings de salarios publicados):

Carlo Ancelotti (Brasil): más de USD 10 millones al año.

Julian Nagelsmann (Alemania): casi USD 8 millones al año.

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): entre USD 6 millones y USD 7 millones al año.

Thomas Tuchel (Inglaterra): entre USD 6 millones y USD 7 millones al año.

Didier Deschamps (Francia): más de USD 4 millones al año.

Roberto Martínez (Portugal): más de USD 4 millones al año.

Fabio Cannavaro (Uzbekistán): más de USD 4 millones al año.

Marcelo Bielsa (Uruguay): cerca de USD 4 millones al año.

Javier Aguirre (México): entre USD 2 millones y USD 3 millones al año.

Gustavo Alfaro (Paraguay): entre USD 2 millones y USD 3 millones al año.

Cómo se compone el ingreso de Pochettino

El ingreso de Mauricio Pochettino se compuso de un salario de USD 2.516.917 y un bono de USD 2.500.000 en el primer tramo de su gestión (REUTERS/Matthew Childs)

Esa composición, además, permite leer los incentivos ligados a objetivos, aunque el documento citado solo aporta el detalle del monto abonado en el ejercicio reportado.

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En el extremo opuesto del ranking, los sueldos bajos se vuelven un indicador de las limitaciones con las que trabajan algunas federaciones. En ese panorama destaca el caso de Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, señalado en rankings salariales difundidos por medios y sitios especializados con un ingreso aproximado de USD 840.000 por año.

La distancia respecto de la parte alta del listado exhibe una diferencia de escala que, según esas comparaciones, supera los USD 8 millones por temporada entre los seleccionadores mejor pagos y los de equipos con menores recursos.

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