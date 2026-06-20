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Tensión entre Ucrania y Polonia: Kiev tachó de “error estratégico” que Varsovia retire una condecoración a Zelensky

El ministro de Exteriores ucraniano expresó su malestar por unos pasos “injustificados, impulsivos y desdeñosos” que no se refieren al mandatario sino “primariamente al Estado” y que sólo “benefician” a la Rusia de Putin

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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE)

El Gobierno ucraniano ha criticado la retirada por parte del presidente polaco Karol Nawrocki de la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, al líder ucraniano Volodimir Zelensky debido a la crisis diplomática que atraviesan ambos países, y la ha calificado de “error estratégico”.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó en Facebook su malestar por unos pasos “injustificados, impulsivos y desdeñosos” que no se refieren a Zelensky sino “primariamente al Estado ucraniano” y que sólo benefician a Moscú.

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Por ello, anunció, ha decidido devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia, que le fue concedida en octubre de 2022, señaló.

“Durante un año y medio hemos estado trabajando activamente para resolver contradicciones, despolitizar asuntos históricos, desbloquear labores profesionales y científicas, labores de búsqueda y exhumación y de reenterramientos a petición de la parte polaca”, afirmó, en alusión a las tensiones por cuestiones históricas que han desembocado en la crisis actual.

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En este contexto, lamentó que “en vez de buscar soluciones, la parte polaca ha decidido intensificar esta escalada a un nivel inaceptable” y aseguró que “ningún presidente de otro país nos dictará nuestra propia historia”.

También el jefe de la oficina presidencial ucraniana y antiguo jefe de los servicios secretos Kirilo Budánov anunció este sábado su intención de devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia que le fue entregada el año pasado.

“Esto es un regalo para el agresor de Moscú, que ciertamente va a emplear contra nuestros dos países”, afirmó con respecto a la disputa, que comenzó cuando Ucrania impuso el nombre de una milicia nacionalista que masacró a civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial a una unidad militar.

Además, Budánov se declaró convencido de que el gesto de Nawrocki no tiene nada que ver con la justicia, ya que el dictador fascista italiano Benito Mussolini y otros muchos siguen ostentando la máxima distinción polaca.

El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelensky en Kiev. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters
El jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, durante una reunión con el presidente Volodímir Zelensky en Kiev. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters

En un vídeo difundido el viernes, Nawrocki explicó su decisión de retirarle la orden a Zelensky, a modo de “advertencia”, pues hay “límites” que no se pueden traspasar en las relaciones entre Polonia y Ucrania y la primera debe defender sus intereses nacionales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha intentado actuar como mediador en la disputa, hasta ahora sin éxito, ha criticado que la situación sólo favorece al Kremlin y ha asegurado que la tarea de los presidentes Zelensky y Nawrocki es calmar las emociones, no avivar la tensión".

Renuncias a distinciones polacas en apoyo a Zelensky

Aunque Polonia ha sido un destacado aliado de Kiev en Europa, sus relaciones se deterioraron después de que Zelensky bautizara una unidad militar en honor al grupo nacionalista Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).

Varsovia acusa a este histórico grupo insurgente de genocidio y de matar a unos 100.000 civiles polacos entre 1943 y 1945 en lo que actualmente es el oeste de Ucrania.

La controversia llevó al presidente polaco, el nacionalista Karol Nawrocki, a retirar el viernes la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del país, otorgada a Zelensky en 2023.

Desde entonces, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga; el principal asesor de Zelensky, Kirilo Budanov, y el embajador ucraniano en Varsovia, Vasil Bodnar, renunciaron a distintas condecoraciones recibidas por el país vecino.

“Esto es un regalo al agresor de Moscú, que lo usará seguro contra nuestros dos países”, escribió el sábado Budanov en un mensaje en redes sociales.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki (izquierda), y el de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una ceremonia de bienvenida antes de su reunión en el Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia. (AP Foto/Czarek Sokolowski)
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki (izquierda), y el de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una ceremonia de bienvenida antes de su reunión en el Palacio Presidencial de Varsovia, Polonia. (AP Foto/Czarek Sokolowski)

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Polonia ha acogido a cientos de miles de refugiados ucranianos en su territorio y se ha convertido en un centro logístico para el envío de ayuda occidental a Kiev.

Pero en los últimos meses ha habido una serie de incidentes antiucranianos.

El mismo presidente Nawrocki, un historiador nacionalista llegado al cargo en 2025, no ha escondido su posición crítica hacia Ucrania y su rechazo a una adhesión a la OTAN y la Unión Europea.

Aunque en Polonia el poder ejecutivo recae en manos del gobierno, el presidente tiene cierta influencia en política exterior y de defensa, además de poder vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

En este caso, el primer ministro Donald Tusk había reclamado al presidente no escalar la crisis con Kiev.

El dirigente liberal y proeuropeo, enfrentado con Nawrocki en política interna, había tildado de “mala decisión” el nombre elegido por Zelenski para la unidad militar.

Pero pidió a ambos presidentes no dejar que “la historia arruine el futuro”.

(Con información de EFE y AFP)

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