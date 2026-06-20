Hospital San Juan de Dios en Costa Rica moderniza la Unidad de Quimioterapia y amplía el acompañamiento a pacientes oncológicos

El Hospital San Juan de Dios renovó 28 sillones especiales para el tratamiento oncológico en la Unidad de Quimioterapia. Crédito: CCSS

El Hospital San Juan de Dios culminó recientemente un proceso integral de mejoras en la Unidad de Quimioterapia, que impacta directamente la atención y el bienestar de miles de pacientes oncológicos que acuden cada año al centro hospitalario. La intervención, articulada con el apoyo de organizaciones sociales y fundaciones, abarca desde la renovación de mobiliario y tecnología hasta la humanización de los espacios y la ampliación de los servicios de acompañamiento profesional.

La Unidad de Quimioterapia del Hospital San Juan de Dios es uno de los referentes nacionales en la atención a personas con cáncer, con una demanda creciente que en 2025 superó las 22 mil atenciones a usuarios provenientes de distintas regiones del país. Los tratamientos en este espacio requieren largas permanencias: los pacientes pueden permanecer entre una y ocho horas, dependiendo del tipo de medicamento y del protocolo prescrito. Por esta razón, la comodidad y la seguridad durante la administración de terapias resultan aspectos fundamentales para quienes enfrentan el proceso oncológico.

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Las mejoras incluyeron murales decorativos y frases de motivación en las paredes, generando un ambiente más acogedor. Crédito: CCSS

Entre las principales mejoras destaca la sustitución de 28 sillones reclinables, ahora dotados de mejores condiciones ergonómicas y adaptados a las necesidades específicas de los pacientes. La adquisición de estos sillones, junto a la decoración mural y la ambientación de las áreas, fue financiada por la Asociación Damas Israelitas, organización que destinó recursos obtenidos en su tradicional Gran Venta Anual. Los murales y frases de motivación plasmadas en las paredes contribuyen a generar un ambiente más acogedor y esperanzador, brindando apoyo emocional adicional durante las largas jornadas de tratamiento.

La modernización tecnológica también forma parte de la intervención. Se instaló un gestor digital de filas que permite a los pacientes identificar con claridad el momento de sus atenciones, mejorando la organización interna y reduciendo la incertidumbre y los tiempos de espera. Los fondos para el sistema fueron recaudados en la Hope Gala, un evento benéfico realizado en homenaje a la exprimera dama Lorena Clare, lo que evidencia la articulación entre el hospital y la sociedad civil para fortalecer el acceso a la salud.

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El gestor de filas instalado permite a los pacientes identificar el momento de sus atenciones dentro de la unidad. Crédito: CCSS

A estas acciones se suma la participación de la Fundación Alma Fuerte, responsable de la donación de pantallas, microondas y una refrigeradora para el uso de los pacientes y sus familiares. Estos equipos contribuyen a crear un entorno más funcional y confortable, permitiendo que las personas tengan acceso a alimentos y entretenimiento durante su estancia en la unidad.

El hospital ha puesto en marcha, además, una consulta de enfermería especializada dirigida a la educación y el acompañamiento integral de los pacientes y sus familias. El personal de la unidad porta su nombre de forma visible, facilitando la identificación y el acercamiento con los usuarios y promoviendo una relación más cercana y empática.

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Se implementó una consulta de enfermería especializada para educar y acompañar a pacientes y familiares durante el tratamiento. Crédito: CCSS

Las mejoras implementadas buscan no solo optimizar la infraestructura física y tecnológica de la Unidad de Quimioterapia, sino también fortalecer la dimensión humana y el apoyo emocional para quienes enfrentan el cáncer. El Hospital San Juan de Dios reitera su compromiso con la calidad y la calidez en la atención, impulsando iniciativas que integran la modernización de espacios y la colaboración activa con organizaciones del ámbito social y comunitario.

El centro hospitalario informó que continuará desarrollando proyectos orientados a mejorar la experiencia y el bienestar de los pacientes oncológicos, consolidando su posición como referente nacional en el tratamiento integral del cáncer y en la promoción de entornos terapéuticos más dignos y humanizados.

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