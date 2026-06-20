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El primer ministro británico Keir Starmer sopesa su futuro político ante las fuertes presiones para que renuncie

Varios ministros han expresado al premier que debería dimitir después de que el hasta ahora alcalde de Manchester, Andy Burnham, haya logrado un escaño parlamentario que le permitiría desafiar el liderazgo laborista

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Crece la presión política sobre el premier británico Keir Starmer (Peter Macdiarmid/Pool via REUTERS)
Crece la presión política sobre el premier británico Keir Starmer (Peter Macdiarmid/Pool via REUTERS)

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sopesa este fin de semana su futuro político ante las presiones de varios miembros de su Gobierno para que presente su dimisión o establezca un calendario sobre su partida a fin de dar paso al laborista Andy Burnham, según los medios británicos.

La autoridad de Starmer quedó muy debilitada después de la fuerte derrota sufrida por los laboristas en las elecciones locales inglesas y las regionales en Escocia y Gales celebradas el pasado 7 de mayo, en las que avanzó el partido populista de derechas Reform UK.

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La contundente victoria del jueves de Andy Burnham, hasta ahora alcalde de Mánchester y rival del primer ministro, en el distrito inglés de Makerfield, ha situado a Starmer en una posición difícil para continuar al frente del partido y del Ejecutivo.

Para desafiar el liderazgo de Starmer e iniciar una contienda interna en el laborismo, Burnham tenía primero que ser diputado, algo que consiguió con su triunfo en Makerfield.

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No obstante, para impulsar unas primarias, Burnham necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados de su formación, equivalente al 20 % del grupo parlamentario laborista.

Pese a las presiones de varios ministros para que dimita, como han adelantado varios medios, Starmer ha insistido en que se opondrá a cualquier desafío a su liderazgo y ha recordado que obtuvo un mandato de los británicos en las elecciones generales de 2024.

Burnham tiene previsto viajar el lunes a Londres para reunirse con los diputados laboristas, con la expectativa de convertirse en primer ministro en unas semanas, informa este sábado el diario The Times.

Un ministro, cuyo nombre el diario no menciona, dijo que la salida de Starmer al frente del Gobierno es inevitable y que unos 200 parlamentarios laboristas están dispuestos, si fuera necesario, a apoyar la candidatura de Burnham para desafiarlo.

Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting, que dimitió el pasado mayo del Gobierno para propiciar la lucha por el liderazgo, ha confirmado que también concurriría en unas eventuales primarias.

El exalcalde del Gran Manchester y recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, se dirige a los miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield (REUTERS/Temilade Adelaja)
El exalcalde del Gran Manchester y recién elegido diputado por Makerfield, Andy Burnham, se dirige a los miembros y simpatizantes del Partido Laborista tras ganar las elecciones parciales de Makerfield (REUTERS/Temilade Adelaja)

El diario The Guardian asegura este sábado que un partidario de Streeting reveló que es probable que éste y Burnham “lleguen a un acuerdo”, que implicaría que el antiguo titular de Sanidad aceptaría respaldar a Burnham a cambio de la promesa de un cargo importante en su eventual Gobierno.

Varios ministros del Gobierno británico han expresado a lo largo del viernes al primer ministro, Keir Starmer, que debería dimitir después de que el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, haya logrado un escaño parlamentario que le permitiría desafiar el liderazgo laborista, según recogen medios del Reino Unido.

La titular británica de Transportes, Heidi Alexander, sería la primera en habérselo expresado esta tarde en privado a Starmer, según recogen medios como la BBC, The Times, The Telegraph o el Financial Times.

La ministra le habría pedido a Starmer que establezca “un calendario” para su dimisión y afirmó que lo que le conviene al Partido Laborista y al Reino Unido en su conjunto es que se aparte del cargo.

Además de Alexander, también habrían hecho lo mismo el ministro de Energía, Ed Miliband, y la responsable de Interior, Shabana Mahmood, para sugerirle que facilite una “transición ordenada”, asegura The Times.

En declaraciones a ese mismo diario, un ministro sin identificar indicó que “varios” de los miembros del gabinete están dispuestos a dimitir en cadena si Starmer no renuncia de manera voluntaria.

En apenas un mes, el primer ministro acumula siete dimisiones importantes en su Gobierno, las de Wes Streeting y John Healey al frente de las carteras de Sanidad y Defensa, así como de otros cinco secretarios de Estado.

(Con información de EFE)

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