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Solsticio de verano 2026: cuándo es y por qué será el día más largo del año

El fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación cálida traerá consigo la mayor duración de iluminación natural en lo que va del año

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Vista de la silueta de un agricultor con sombrero trabajando en un campo arado con una azada, con un sol grande y brillante naranja de fondo.
El solsticio de verano de 2026 ocurrirá el domingo 21 de junio y marcará el día más largo del año en el hemisferio norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 21 de junio, millones de personas en el hemisferio norte experimentarán el día más largo de 2026 debido al solsticio de verano, un evento astronómico que marca el comienzo oficial de la estación estival en esta parte del planeta. Este fenómeno tiene un impacto directo en la duración de la luz diurna y en el ciclo estacional de poblaciones en América del Norte, Europa, Asia y el norte de África.

De acuerdo con la Associated Press y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el solsticio de verano de este año ocurrirá el 21 de junio. Este evento, según la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), implica en el hemisferio sur el inicio del invierno y la noche más extensa del año para países como Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia.

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El conocimiento sobre el solsticio de verano tiene raíces históricas profundas. Según la Royal Museums Greenwich del Reino Unido, civilizaciones antiguas celebraron este momento con festividades y construyeron monumentos orientados al Sol, como Stonehenge o estructuras para los festejos de San Juan en Europa. El fenómeno sigue siendo fundamental para entender los ciclos de luz y clima que regulan la vida en la Tierra.

¿Qué es el solsticio de verano y por qué ocurre?

El solsticio de verano se produce cuando el eje de rotación de la Tierra se inclina al máximo hacia el Sol, lo que provoca que en el hemisferio norte el astro se sitúe en su punto más alto en el cielo al mediodía local. Según la NASA, este efecto se debe a la inclinación de 23,5 grados del eje terrestre respecto a su órbita alrededor del Sol. La consecuencia inmediata es que los países del hemisferio norte, como Estados Unidos, España, México y Canadá, reciben más horas de luz solar que en cualquier otro día del año.

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De acuerdo con la NOAA, el término “solsticio” proviene del latín “sol” (Sol) y “stitium” (detención), en referencia a la aparente pausa del Sol en su recorrido antes de cambiar de dirección en el horizonte. “El Sol parece detenerse en el cielo antes de iniciar su descenso”, señala la Royal Museums Greenwich.

Un campo extenso con amapolas rojas, margaritas blancas y flores moradas. El sol brilla bajo un cielo claro, con árboles en el fondo lejano.
En el hemisferio norte, el solsticio de verano dará más horas de luz solar a países como Estados Unidos, España, México y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es el solsticio de verano en 2026?

El solsticio de verano 2026 ocurre el domingo 21 de junio. Este día, el hemisferio norte disfruta de la mayor cantidad de horas de luz solar, mientras que el hemisferio sur vive la noche más extensa del año. Según la NOAA, el solsticio de verano puede caer entre el 20 y el 22 de junio, dependiendo del año, y su fecha exacta varía por la diferencia entre el año calendario y el año solar.

La NASA detalla que, tras el solsticio, los días comienzan a acortarse de manera gradual hasta el solsticio de invierno, que generalmente ocurre entre el 20 y 23 de diciembre en el hemisferio norte. De manera inversa, el hemisferio sur comienza a experimentar días más largos desde el mismo momento.

¿Por qué el solsticio de verano es el día más largo del año?

El solsticio de verano marca el momento en el que la inclinación de la Tierra orienta el hemisferio norte directamente hacia el Sol, lo que genera el día más largo y la noche más corta del año en esa región. Según la NASA, la diferencia en la duración del día es especialmente notoria en las latitudes altas. En ciudades como Oslo, Noruega, el sol puede permanecer visible durante casi 19 horas, mientras que en el ecuador la variación es mucho menor.

La NOAA explica que en el hemisferio sur sucede el efecto contrario: países como Argentina y Australia viven su noche más larga. Esta alternancia de luz y oscuridad se invierte cada seis meses, lo que regula el calendario estacional en todas las regiones del mundo.

¿Cómo afecta el solsticio de verano a las estaciones y el calendario?

El solsticio de verano marca el inicio del verano astronómico en el hemisferio norte. Las estaciones astronómicas, de acuerdo con la NOAA, se definen por la posición de la Tierra en su órbita y los solsticios y equinoccios. En contraste, las estaciones meteorológicas dividen el año en bloques de tres meses, comenzando el verano meteorológico el 1 de junio en el hemisferio norte.

“La distinción entre ambos sistemas facilita la comparación de datos climáticos de un año a otro”, explica la NOAA en su sección educativa. Este desfase de fechas puede generar confusión sobre el inicio de las estaciones para el público general, pero ambas definiciones coexisten y se utilizan con diferentes propósitos por meteorólogos y astrónomos.

Vista aérea de una gran ciudad moderna con numerosos rascacielos, edificios bajos, avenidas anchas con tráfico vehicular y peatonal, y árboles verdes bajo un cielo despejado con el sol brillando.
La NOAA señala que el hemisferio sur vivirá el inicio del invierno y la noche más larga del año durante el solsticio de verano del norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el solsticio en la vida cotidiana y la historia?

El solsticio de verano ha sido observado y celebrado por culturas de todo el mundo desde tiempos antiguos. Según la Associated Press, monumentos como Stonehenge fueron construidos para alinearse con la salida del sol durante el solsticio. En países como Suecia, el Midsommar es una festividad central en torno a este evento astronómico. En América Latina, festividades como la de San Juan también tienen lugar en estas fechas.

El fenómeno marca un hito en el calendario agrícola, la organización de actividades al aire libre y la planificación de eventos sociales. La NASA señala que la progresiva reducción de las horas de luz tras el solsticio influye en los ciclos de cultivo, los hábitos de sueño y la salud en la población.

¿Qué diferencia hay entre solsticio y equinoccio?

El año cuenta con dos solsticios y dos equinoccios. Los equinoccios ocurren cuando el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol ni en sentido opuesto, lo que permite que ambos hemisferios reciban cantidades similares de luz solar. De acuerdo con la National Weather Service de Estados Unidos, los equinoccios suceden cerca del 21 de marzo y el 23 de septiembre, marcando el inicio de la primavera y el otoño astronómicos.

El término “equinoccio” proviene del latín “aequus” (igual) y “nox” (noche), ya que la duración del día y la noche es prácticamente igual en todo el planeta. A diferencia del solsticio, donde la duración del día y la noche es muy desigual, el equinoccio ofrece equilibrio en la cantidad de luz solar.

¿Por qué cambian las estaciones en la Tierra?

Las estaciones cambian en la Tierra debido a la inclinación de su eje y a su órbita alrededor del Sol. La NASA y la Royal Museums Greenwich coinciden en que la inclinación de 23,5 grados provoca que diferentes partes del planeta reciban distinta cantidad de luz solar a lo largo del año, dando origen a las estaciones. El solsticio de verano representa el punto máximo de inclinación hacia el Sol para el hemisferio norte, mientras que en el sur ocurre lo contrario.

Este movimiento es responsable de los cambios de temperatura y luz que afectan el clima, la agricultura y los ritmos biológicos de animales y plantas. La regularidad del ciclo permite prever con exactitud el inicio y fin de cada estación.

Vista de un parque urbano al atardecer con numerosas personas caminando y sentadas en el césped. Se observan árboles, caminos y edificios al fondo.
El solsticio de verano marca el inicio del verano astronómico, mientras que el verano meteorológico comienza el 1 de junio en el hemisferio norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tradiciones y monumentos están vinculados al solsticio de verano?

De acuerdo con la Associated Press y la Royal Museums Greenwich, numerosas culturas han vinculado rituales, festivales y monumentos al solsticio de verano. En Reino Unido, miles de personas se reúnen en Stonehenge para observar la salida del sol alineada con las piedras. En Suecia, el Midsommar incluye bailes y comidas típicas asociadas a la cosecha y la fertilidad. En Latinoamérica, la Noche de San Juan fusiona tradiciones indígenas y cristianas, con fogatas y rituales relacionados con la renovación.

La importancia de estos eventos trasciende la astronomía, influyendo en la identidad cultural y social de numerosos pueblos.

¿Qué se puede esperar tras el solsticio de verano?

Tras el solsticio de verano, los días en el hemisferio norte comenzarán a acortarse gradualmente hasta el próximo solsticio, en diciembre. La NOAA y la NASA indican que este proceso es clave para la agricultura, la planificación escolar y laboral, y para la salud pública, ya que la luz solar influye en el ánimo y los ciclos circadianos.

Las agencias meteorológicas recomiendan ajustar rutinas y actividades a la nueva duración de los días, especialmente en regiones cercanas a los polos, donde los cambios son más pronunciados. El fenómeno continuará repitiéndose cada año, regulando el calendario y la vida cotidiana de millones de personas.

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