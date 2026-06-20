Política

Los abrazos de Milei con Adorni y Bullrich y el desplante a Villarruel, en la previa del acto por el Día de la Bandera

Antes de hablar frente al Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, el mandatario saludó al Jefe de Gabinete, a la senadora nacional y al resto de los funcionarios, pero evitó cruzarse con la Vicepresidenta, que estaba ubicada a un par de metros

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La llegada del presidente Javier Milei al acto por el Día de la Bandera Nacional. Saludó con abrazos a los funcionarios presentes e ignoró a Victoria Villarruel, quien estaba ubicada en primera fila

En el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, el presidente Javier Milei protagonizó un momento que no pasó inadvertido antes del inicio del acto por el Día de la Bandera: se abrazó con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mientras evitó cualquier contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, presente en la primera fila de asistentes.

La transmisión oficial del acto mostró a Milei recorriendo el sector donde se encontraban los integrantes de su Gabinete y dirigentes oficialistas. El saludo con Adorni y con Bullrich —ubicada en la segunda fila— fue con un abrazo, un gesto que contrastó con la distancia mantenida respecto de Villarruel, quien participó del acto desde el sector reservado para las autoridades provinciales.

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La secuencia completa mostró el momento en el que el Presidente llegó al Monumento y saludó a los integrantes del Gabinete que se encontraban en la primera fila de los presentes frente al escenario. El abrazo más efusivo fue con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Enseguida, también saludó al canciller Pablo Quirno y, enseguida, cruzó a una fila más atrás para darle un efusivo abrazo a Bullrich.

Los saludos protocolares siguieron con el ministro de Interior, Diego Santilli; con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; con Adorni y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Al lado de este se encontraba Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, e inmediatamante después se ubicaba Villarruel.

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Minutos antes, Adorni y Bullrich ya habían sido vistos juntos intercambiando palabras en la previa de la ceremonia, en lo que fue la primera aparición pública del jefe de Gabinete tras la presentación de su declaración jurada, un episodio que generó tensión política en las últimas semanas.

Fue una jornada que combinó conmemoración histórica y señales del escenario político actual
Fue una jornada que combinó conmemoración histórica y señales del escenario político actual

Milei también saludó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes luego tomaron la palabra en el acto oficial. La jornada marcó el regreso del Presidente a la celebración central por el Día de la Bandera en Rosario, luego de haber estado ausente en la edición del año anterior.

En el acto también dieron el presente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El acto por el Día de la Bandera en Rosario se desarrolló en un contexto de fuerte atención política debido a la presencia de las principales figuras del Gobierno nacional, entre ellas Villarruel, cuya relación generó expectativas y especulaciones. La ceremonia, realizada en el Monumento Nacional a la Bandera, contó con la asistencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, y estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad.

La jornada marcó el regreso de Milei a la celebración central en Rosario, tras su ausencia el año anterior, y estuvo signada por el seguimiento a los gestos protocolares y la interacción —o la falta de ella— entre los referentes del oficialismo. Entre los asistentes se encontraban funcionarios, legisladores y dirigentes de La Libertad Avanza, junto a militantes que, durante la llegada del presidente y a lo largo del acto, manifestaron su apoyo mediante cánticos y expresiones públicas, en ocasiones alterando la formalidad del evento.

El presidente Javier Milei pronuncia un discurso desde un atril durante un acto en la ciudad de Rosario, flanqueado por dos guardias militares.
El presidente Javier Milei encabezó el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, acompañado por autoridades nacionales (Captura de transmisión oficial)

Durante su discurso, Milei puso el foco en la figura de Manuel Belgrano y el proceso de creación de la bandera argentina, rememorando los hechos históricos de 1812 en Rosario. El mandatario citó al prócer y llamó a mantener la conmemoración en el eje institucional, a pesar de las manifestaciones del público, destacando la importancia de los valores históricos y su vigencia en el contexto político actual.

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