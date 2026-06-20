Guatemala: 60 estudiantes de Escuintla afectados por golpe de calor durante carrera escolar

Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad brindaron asistencia a los afectados y coordinaron su traslado hacia un centro hospitalario cercano, donde los estudiantes recibieron atención. (Retomado de: Noti7)

En el municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, se reportó este viernes una emergencia en un centro educativo tras una actividad deportiva. Según información de Bomberos Voluntarios, sesenta estudiantes resultaron afectados por desmayos, deshidratación, golpe de calor y taquicardia durante una carrera de tres kilómetros. El incidente movilizó a cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad del área.

De acuerdo con datos confirmados por Noti7, la alerta ingresó al teléfono de los cuerpos de socorro, donde se notificó sobre alumnos afectados por el calor. El reporte detalla que el evento ocurrió mientras se desarrollaba una carrera atlética escolar. Las autoridades señalaron que las altas temperaturas de la zona influyeron de manera directa en la condición de los estudiantes.

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Bomberos Voluntarios movilizó rápidamente a su personal par atender la emergencia. Según Víctor Gómez, al llegar al lugar, “técnicos en urgencias médicas, al mando del oficial Alessio Peralta, implementaron el sistema triage, es decir, clasificación de pacientes para aplicar la atención prehospitalaria a los menores, ”quienes presentaban en su mayoría deshidratación, golpe de calor y taquicardia”.

La situación requirió una respuesta ágil, ya que la mayoría de los estudiantes afectados necesitó estabilización inmediata antes de ser trasladados.

(Cortesía: Redes sociales)

De acuerdo con Gómez, el oficial Peralta se comunicó vía teléfono con los médicos del Hospital Nacional para coordinar la recepción de los sesenta alumnos. El traslado se organizó en ambulancias de Bomberos Voluntarios, con el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, quienes facilitaron el acceso de los vehículos de emergencia y aseguraron la zona para el operativo.

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Emergencia escolar en Tiquisate por golpe de calor

La causa principal del incidente fue una carrera de tres kilómetros dentro del centro educativo. Las altas temperaturas influyeron directamente en el estado de los alumnos, lo que derivó en cuadros de deshidratación, golpe de calor y taquicardia. “Importante mencionar que en el centro educativo se realizaba una carrera de tres kilómetros, pero las altas temperaturas afectaron a los sesenta alumnos”, puntualizó Víctor Gómez durante su declaración.

El balance inicial arrojó que sesenta alumnos debieron recibir atención prehospitalaria inmediata, la mayoría con síntomas de deshidratación, golpe de calor y taquicardia.

La intervención conjunta de las diferentes instituciones permitió brindar atención oportuna a los afectados.

El incidente en el centro educativo de Tiquisate generó preocupación entre padres de familia y autoridades locales, quienes evaluarán nuevas medidas para evitar que hechos similares se repitan en futuras actividades escolares expuestas a altas temperaturas.

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La Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito apoyaron el operativo. (Cortesía: Redes sociales)

La situación fue atendida por miembros de la PNC y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes se encargaron de trasladar a los afectados en las patrullas disponibles.

Ante el elevado número de estudiantes involucrados, varios de ellos fueron llevados por sus familiares en vehículos particulares para que recibieran atención médica en un centro especializado de la zona.

De acuerdo con los socorristas, los estudiantes permanecían fuera de peligro y en condición estable. No obstante, autoridades recomendaron evitar este tipo de actividades cuando las temperaturas sean elevadas.