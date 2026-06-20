Harry Maguire sorprendió vendiendo figuritas en Nueva York tras quedar afuera de la lista de Inglaterra para el Mundial

El defensor del Manchester United apareció en New York vendiendo figuritas del Mundial luego de que no fue convocado por Thomas Tuchel

La ausencia de Harry Maguire en la convocatoria de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 generó reacciones inmediatas entre los seguidores del fútbol internacional. En vez de sumarse al plantel dirigido por Thomas Tuchel, el defensor del Manchester United eligió un rol inesperado durante la fiebre mundialista en Estados Unidos.

El futbolista fue visto en el Rockefeller Centre de Nueva York, donde repartió sobres y figuritas oficiales del torneo en una camioneta identificada con la marca que proporciona el álbum. La escena fue documentada por varios fanáticos, quienes no ocultaron su sorpresa al encontrar al defensor inglés atendiendo un puesto de coleccionables en pleno centro de la ciudad.

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Harry Maguire quedó fuera de la lista de 26 jugadores convocados de Inglaterra y apareció vendiendo figuritas del Mundial en Nueva York

A pesar de haber tenido una temporada en ascenso en la Premier League, la exclusión de Maguire de la lista de 26 jugadores de Inglaterra fue una de las noticias más comentadas antes del inicio del torneo. Sin embargo, el jugador decidió no alejarse del ambiente mundialista y se sumó a un evento promocional.

Durante la jornada, dos jóvenes se acercaron sorprendidos por la presencia del futbolista. Luego intercambiaron algunas palabras, uno de ellos exclamó: “¡Qué está haciendo Harry Maguire aquí!”, y aprovecharon para tomarse una fotografía junto a la estrella del Manchester United. La presencia de Maguire en el evento generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde se compartieron imágenes y videos del momento. Muchos presentes en el lugar aprovecharon la oportunidad para saludarlo y conseguir un recuerdo del Mundial.

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En paralelo, Maguire también se reunió con seguidores de los Red Devils en el bar Long Acre, cercano a Times Square. Allí, el defensor compartió un momento distendido con los fanáticos del club inglés, quienes celebraron el gesto del jugador al acercarse personalmente durante su estadía en la ciudad.

El defensor del Manchester United compartió un cálido encuentro con hinchas del club inglés

La decisión de Maguire de viajar a Nueva York y sumarse a la actividad promocional fue vista como una forma de mantenerse conectado con el torneo y con su público, a pesar de no haber sido seleccionado por su país. El hecho demostró la capacidad del futbolista para reinventarse y seguir siendo protagonista fuera del campo de juego.

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La salida de Harry Maguire de la lista de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 sorprendió tanto como la de otras figuras que tampoco viajaron a Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas, se encuentran nombres como Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, quienes tampoco fueron citados por decisión técnica.

Durante los dos mundiales anteriores, el defensor había sido titular indiscutido y pieza clave en el equipo inglés que alcanzó las semifinales en Rusia 2018 y los cuartos de final en Qatar 2022. Sin embargo, la combinación de lesiones y falta de continuidad en la temporada más reciente afectó su posición en el plantel.

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El posteo de Harry Maguire que causó conmoción en Inglaterra al confirmar que no será convocado para el Mundial (Instagram)

Después de la Eurocopa, Maguire solo fue titular una vez bajo el mando interino de Lee Carsley, en el amistoso frente a Irlanda en septiembre de 2024. Con Thomas Tuchel al frente de la selección, sus minutos se limitaron a los amistosos previos al inicio del Mundial.

En el pódcast The Rest is Football, conducido por Gary Lineker, Alan Shearer y Joe Cole, Maguire detalló cómo se enteró de su ausencia en la convocatoria. Según relató el propio jugador: “(Tuchel) habla con todos, para ser justos. Así que hace videollamadas a todos... Sí, es una llamada bastante incómoda... Es una forma bastante singular de hacerlo. Probablemente lo hace más difícil para él mismo al ver nuestras reacciones y cosas así”.

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A nivel de clubes, Maguire disputó 23 partidos en la Premier League con el Manchester United. Su protagonismo creció desde la llegada de Michael Carrick como entrenador, consolidándose como una de las piezas más utilizadas en la defensa del club, que terminó la temporada en el tercer puesto de la liga inglesa.