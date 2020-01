Técnicamente es un juego extirpado de Wii U y puesto dentro de Nintendo Switch: no hay mejoras para el rendimiento, ni tampoco resolución en pantalla (funciona a 720p tanto portátil como en el dock) , por lo que resulta llamativo que Nintendo no se haya tomado las molestias que sí se tomó con otros ports ya mencionados al inicio de este análisis. Pese a esto, no deja de ser una oportunidad única de experimentar un juego de culto, único en su propuesta y mirada hacia una faceta de la cultura nipona que incluso hoy nos sigue resultando un tanto esquiva.