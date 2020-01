En los últimos días Bandai/Namco sorprendió con el anuncio de Captain Tsubasa: Rise of the New Champions finalmente llegará durante el 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero hay que recordar que en junio comenzará la Eurocopa 2020 y la selección francesa, una de las favoritas, firmó un acuerdo con los responsables de los Supercampeones, por lo que no es descabellado pensar que habrá noticias importantes llegando a esa fecha. La popularidad global del animé es notoria: en Japón, por ejemplo, fue tal el impacto generacional que el país pudo clasificar por primera vez en su historia al Mundial de Fútbol en 1998, organizó el siguiente en el 2002 y desde ahí han sido una fija en la competición.