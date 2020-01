Pese a que el TFT cuenta con personajes del League of Legends, la temática es totalmente diferente. Aun así logró captar la atención de muchísimos jugadores. “ Creo puede relacionarse con el ajedrez porque tiene un poco que ver con táctica y no tanto con la necesidad de tener buenas mecánicas para ser un mejor jugador. Implica mejorar tu conocimiento, entendiendo las estrategias y las probabilidades para obtener los personajes y hacer valer tu economía. Entonces lo genial es que mezcla esto, que es muy cerebral y estratégico, con el mundo del LOL. Los jugadores que disfrutan de este universo pueden hacerlo de una forma diferente, ocupando otro tipo de habilidades. Lo mismo pasa con los que les gustan este tipo de juegos, pero que no conocían el League of Legends”, explicó Jensen.