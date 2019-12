La IESA nació en nuestro país y hoy en día cuenta con diez ligas en Playstation 4 divididas en cuatro categorías: una Primera División, dos Series B, tres Series C, y cuatro Series D. En total son más de 250 equipos participantes, que cuentan con más de 4000 jugadores inscriptos. Y no solo son organizaciones de esports, porque 51 clubes de fútbol también participan con sus respectivas escuadras de Clubes Pro. Por si fuera poco, también hay una división de Xbox One, con 22 instituciones. También regula las competencias de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia.