Al no ser algo desarrollado oficialmente es algo normal que el mod presente errores. Uno de ellos es la imposibilidad de realizar zoom, algo molesto al momento de los tiroteos. Por otro lado, su llegada al modo multijugador no es algo factible, según expresó su creador, pero sí arribará al modo FireFighter próximamente. A su vez, hay que entender como funciona esta modificación, la cual no actúa en todo el juego, ya que solo modifica cada uno de los mapas de la campaña en forma individual, lo que le permite operar establemente. Sin dudas, habrá que ver como repercute la llegada de esta experiencia, la cual ofrece al menos algo distinto. Seguramente, la desarrolladora 343 industries, a cargo de esta nueva recopilación de la serie, deberá ver de reojo la reacción del público, y tener en cuenta un posible desarrollo oficial para al menos algún modo eventual, si es que tiene éxito.