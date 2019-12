Una de las sorpresas más gratas de los últimos Game Awards fue el anuncio del regreso de la franquicia Dungeons and Dragons. Con un trailer de tinte extremo, debido a sus planos estilo go pro y música heavy metal de fondo, se presentó Dark Alliance, el juego que traerá devuelta a la saga tras años de ausencia en el mundo de los videojuegos. En primera instancia, los desarrolladores informaron que se trataría de un título con el clásico estilo cooperativo que tiene acostumbrados a los jugadores de D&D, pero en una reciente entrevista, se confirmó que contará con un modo solitario, una novedad rutilante para el universo de este juego. Pese a que todavía no se tiene una fecha exacta, el flamante juego de rol llegará a mediados de 2020 para PC.