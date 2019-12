A través de la emisión mensual realizada por Playground Games y Turno 10 studios, la cual va dedicada a la comunidad de jugadores de Forza, se comunicó que el juego tendría una nueva actualización que incluiría un nuevo modo de juego llamado The Eliminator, el cual es un battle royale. Esto sin dudas sorprendió a la audiencia, ya que no es una modalidad que se asocie a los juegos de carreras. Este evento estará disponible desde el 12 de diciembre en el marco del parche Series 17. El gran simulador de autos, Forza Horzion 4, está disponible de manera exclusiva para Xbox One y PC.